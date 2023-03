Smutný konec mladé lyžařky: Se sportem sekla kvůli depresím!

Zatímco v Česku je spojení Ester a lyže známkou úspěchu, ve Francii je tomu pravý opak. Lyžařka Esther Paslierová se rozhodla ukončit kariéru teprve v pětadvaceti letech. Co za brzkým odchodem stojí? Podle jejich slov měla kvůli lyžování deprese. Dokonce musela vyhledat odbornou pomoc!

Byla považována za velkou naději francouzského lyžování, ale těm dnům je definitivně konec. Esther Paslierová se v mladém věku rozhodla ukončit kariéru. Oznámila to na sociální síti, kde přidala i znepokojující důvod onoho rozhodnutí. Kvůli milovanému sportu trpěla depresemi!

„Nejdůležitější je lyžovat co nejrychleji. To mě dlouhou dobu vyčerpávalo, až to vedlo k různým excesům a depresím. Bylo těžké si přiznat, že ve 22 potřebuji odbornou pomoc,“ znělo šokující přiznání.

I přes svůj hořký konec ve světě profesionálního sportu ale na milované lyže nezanevře. „Lyžování mám stále ráda. Rovněž si ráda zatrénuji a kladu si výzvy, ale zkrátka to nestačilo. Nyní jsem přesvědčena, že v profesionálním světě už nedokážu lyžovat srdcem a plně využít své schopnosti. Mé tělo ztrácí energii a plamen vášně sotva hoří. Proto jsem se rozhodla ukončit lyžařskou kariéru,“ zakončila Paslierová nelehký vzkaz fanouškům.

Největší úspěchy zaznamenala v Evropském poháru, když třikrát skončila na bedně. Letos v St. Antonu závod dokonce opanovala. V rámci Světového poháru pak startovala ve 29 závodech. Nyní už je ale nejdůležitější, aby Paslierová byla v pořádku zejména po psychické stránce.