Klaebo: Karanténa partnerky, hádky na svazu. Co řekla Neumannová?

Kateřina Neumannová o Klaebovi „Síla norského servisního týmu je obrovská. A navíc Johannes Klaebo je díky své technice a tomu, jakým je lyžařem, je schopen v závodech klasickou technikou jezdit na hladších lyžích. To znamená na lyžích, které jsou méně stoupavější do kopce, ale o to jsou rychlejší ve sjezdu. Můj pocit z toho, jak ho sleduju, že na tak namazaných lyží, jako má on, by většina závodníků jet nemohla. On je prostě speciální v mnoha ohledech. Výběh? Ten jeho stromečkový běh je trošku jiný. On si je schopný došlápnout vosk, který má namazaný pod nohama na daleko kratším úseku, to jeho mazací okno je, myslím, kratší, než mají ostatní závodníci. Pak se mu to vrací na rychlejších lyžích ve sjezdu."