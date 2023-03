Úkaz Bö podle Šlesingra: Vypadá, že ani nedře. Jak ho dostat? Jen když...

Proč je Johannes Bö tak dobrý? • FOTO: koláž iSport.cz Je to jasné, norský fenomén Johannes Thingnes Bö může počtvrté v kariéře slavit triumf v celkovém hodnocení Světového poháru biatlonistů. Jeho krajan Sturla Holm Laegreid kvůli nemoci přijde o vytrvalostní závod v Östersundu, a ztratil tak i teoretickou šanci, aby reprezentačního parťáka ve zbytku sezony ještě překonal. Na nedávném MS v Oberhofu získal Bö pět zlatých medailí, platí za takřka neporazitelného. Co stojí za úžasnými výkony mladšího z úspěšné bratrské dvojice? Böovy přednosti podrobně rozebírá bývalý český reprezentant Michal Šlesingr.

Konkurence jako motivace Předchozí sezonu měl trochu slabší, na jeho poměry, což ho mohlo malinko víc nakopnout. Dostal další motivaci. Dopředu ho hnalo i to, že mu vyrostla velká konkurence, Sturla Holm Laegreid je další z řady skvělých Norů. Navíc ho trošku srážela střelba, ale podařilo se mu ji zase stabilizovat. Upnul se na olympijský úspěch v Pekingu, kde mu to vyšlo skvěle. Takže měl splněno a zbytek sezony vynechal. Myslím si, že i tohle mu prospělo. Měl víc času na regeneraci a prostor si přípravu ideálně naplánovat. Mohl dělat věci, na které ostatní neměli tolik času, protože skončili později. Spokojený Johannes Thingnes Bö v cíli • Foto Český biatlon/Petr Slavík

Spousta vychytávek v běhu Pokud jde o běžeckou techniku, na první pohled to vypadá, jako by ani vůbec nedřel. Zdá se, že do toho nedává extrémní úsilí. Právě v tom je jeho jedinečnost, má to skvěle vypilované. Je úžasně silově vybavený, že to utáhne. Ostatní vypadají, že makají víc, alespoň podle grimasy. Johannes působí, že je v klidu, ale stejně jede nejrychleji. Čím to je? Technicky jsou na tom Norové nejlíp. Mají spoustu vychytávek, které pouštějí do světa postupně, s odstupem, třeba až po několika letech. Ostatní se snažili od nich co nejvíc odkoukat, i proto jsme k reprezentaci přivedli norského trenéra Egila Gjellanda. Jejich škola je prostě nejlepší. Johannes Bö získal na MS další zlato • Foto Reuters

V Norsku se rodíte s lyžemi Těžko říct, díky které vychytávce je teď Johannes tak dobrý. Asi si budeme muset zase pár let počkat, až nám to Norové ukážou… Někdy se jedná o malinký detail, na který se soustředí. Ale nakonec může udělat velký rozdíl. I my jsme hodně řešili, jak víc využít svalovou masu k tomu, abychom ji maximálně vložili do odrazu a tím pádem byli efektivnější. Zjišťujeme, jak získat zpátky větší rychlost. To jsou všechno věci, které Norové mají vychytané. Pomáhá jistě i to, že v Norsku se každý narodí s lyžemi na nohách, navíc mají skvělé podmínky. Mohou lyžovat o měsíc nebo dva déle než ostatní. Zlatí Norové Marte Olsbu Roeiselandová a Johannes Thingnnes Bö • Foto ČTK / AP / Matthias Schrader

Výhodou je i materiál Dřív se prosazovala ruská škola, všechno bylo dělané na sílu, na objem tréninků. Byly tak drsné, že půlka lidí to nepřežije, a ta druhá, když to zvládne, bude dobrá. Postupně se zjišťovalo, že ani tohle není ideální cesta. Takže se to piluje, hledá se optimální varianta. Jedná se i o materiál, Norové mají mnohem lehčí vybavení. Pokud zvedáte lehčí lyže, je to znát, hlavně v kopcích. Celkový obrázek vytváří spousta detailů, Johannes má tuhle mozaiku poskládanou nejlíp. Johannes Bö ovládl sprint v Novém Městě na Moravě • Foto ČTK

Sebevědomí, ale ne namyšlenost Nechybí mu sebevědomí. Na tom se projevuje i norská povaha. Už ti nejmladší ho mají v sobě. Když jsme tam dřív jezdili na soustředění, všude byla spousta malých dětí. A nebylo to tak, že by nám hned uhýbaly ve stopě. Nezajímalo je, že za nimi jede nějaký reprezentant. Mají to v hlavě nastavené trochu jinak, víc si věří. Navíc spoustu práce odvádějí i rodiče, kteří s nimi jezdí od mládí. Hodně se jim věnují, takže když potom děti přijdou do oddílu, jsou na tom velmi dobře. To jsou všechno věci, které když se sečtou, vysvětlují, proč je na tom norský biatlon tak dobře. To ale neznamená, že by Johannes byl nějak namyšlený a měl nos nahoru. To ne. Je sice z jiné generace, já už ho tolik nezažil, ale co vím, je v pohodě. I když si pochopitelně uvědomuje, jak je dobrý. Johannes Thingnes Bö se raduje z triumfu ve stíhacím závodě na MS v biatlonu 2023 • Foto ČTK / AP / Matthias Schrader

Střelba? Stačí jen dobrá On ví, že je tak dobrý běžec, že i když udělá jednu chybu na střelnici, není to pro něj zas tak hrozné. Dožene to. Takže není pod takovým tlakem jako ostatní, kteří vědí, že každé zaváhání se jim může vymstít. Jeho střelba nemusí být excelentní. Stačí, když je dobrá. Díky mimořádnému běhu i tak dokáže vyhrávat. Navíc už toho vyhrál tolik, že nemusí nikomu nic dokazovat. Johannes Bö získal na MS další zlato • Foto Reuters