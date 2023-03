Vlhová bude mít nové bydlení? Její přítel se pustil do rekonstrukce

Zatímco na svahu to v poslední době neklape, v soukromém životě jde vše podle plánu. Slovenská lyžařka Petra Vlhová (27) má za sebou další nepovedený závod. Ve švédském Are dokonce neprojela ani cílem, což se jí stalo naposledy před čtyřmi lety. Na Slovensku ale vypadá situace mnohem lépe. Její přítel Michal Kyselica se totiž pustil do rekonstrukce baráku!

Během února se vyrojily spekulace, že vztah Vlhové a jejího přítele není ideální. To ale zlatá olympionička vyvrátila. ,,Lidi by neměli řešit blbosti okolo. Co se týče vztahu, u mě se nic neděje," řekla pro web Šport 24. Bude se tak aktuálně nejlepší slovenská lyžařka stěhovat? Už to tak vypadá. Vlhová sice v současné době vlastní byt v Liptovském Mikuláši, ale většinu volného času tráví u rodičů. V létě si pro změnu ráda odpočine na rodinné chatě v obci Bobrovník, která se nachází kousek od Liptovského Mikuláše.

Brzy může Vlhové přibýt na seznamu další destinace. Její přítel Michal Kyselica totiž před dvěma lety koupil pětiarový pozemek se starším domem v trenčínské čtvrti Nové Zlatovce, který momentálně rekonstruuje. Za kolik ho pořídil? Ceny podobných nemovitostí se v této lokalitě pohybují od sedmi do devíti a půl milionu korun. Velké plus pro rodačku z Liptovského Mikuláše by mohl být i fakt, že zhruba dva kilometry od domu se nachází motokrosová dráha, kde by se mohla vyblbnout na své oblíbené motorce.

Vypadá to tedy, že její dlouhodobý přítel dělá vše pro to, aby po sezoně mohli trávit čas spolu a užívat si zaslouženého volna. To by si po náročném ročníku lyžařka určitě zasloužila. V posledních letech dělala Vlhová slovenským fanouškům pravidelně radost, když slavila jedno vítězství ve Světovém poháru za druhým. Letos ale opanovala nejvyšší příčku pouze jednou. Konkrétně 10. ledna ve Flachau. I tak se v pořadí SP drží na druhém místě za Mikaelou Shiffrinovou (28).