Vulgární útok fanouška na Flynna během rozhovoru: Liberecký hokejista se nenechal!

Atmosféra během play-off je zkrátka vyhrocenější než v základní části, to je známý fakt. Platí to nejen na ledě, ale také v hledišti. Před pár dny řádili olomoučtí „fanoušci“ v Karlových Varech. Nyní se do konfliktu s hokejovým příznivcem dostal dokonce extraligový hráč. Konkrétně liberecký Oscar Flynn (23). A přímo během rozhovoru!

Ze začátku to vypadalo na zcela běžné pozápasové povídání. Nic nenaznačovalo tomu, že se schyluje ke konfliktu. Jenže po několika dotazech to přišlo. „Ty simulante, vole. Ku*vy vole.“ Když se Flynn podíval nahoru na tribunu, kdo že to na něj pokřikuje, schytal další sérii nadávek. „Moc nečum, vole! Furt padáte, přitom máte 100 kilo, chlapi jako kráva! Jenom simulujete, ku*vy. Ty zrzku konkrétně taky,“ nedržel se příznivec Západočechů zpátky.

Na mladém reprezentantovi bylo vidět, že ho verbální útok zaskočil, ale když rozhořčený jedinec na tribuně nepřestával, rozhodl se Flynn v živém vysílání reagovat. „Ještě něco? Ty seš čur*k,“ zareagoval Flynn na agresivního muže. „Tady to vidíte sami, tečka,“ vzkázal reportérovi ČT s úsměvem český křídelník, který se narodil ve Velké Británii.

Tím ale vyhrocená situace neskončila. V samém závěru rozhovoru se nervózní příznivec obul do Flynnova reprezentačního angažmá. „Jak ty můžeš bejt v reprezentaci, ty vole?“ Po tomhle pichlavém dotazu už to hokejista Bílých Tygrů nevydržel a vybouchl. „Mr*ám tady tu Plzeň z*urvenou!“ zařval Flynn směrem k frustrovanému muži. Hysterický výstup z tribuny je o to zarážející, že Plzeň zápas vyhrála 2:1 po prodloužení a vyrovnala sérii na 2:2. Rozhodující utkání se bude hrát v úterý od 19 hodin pod Ještědem.