Tragická smrt Paška staršího (†37) po 25 letech: Vdova prozradila děsivé detaily!

Čtvrt století. Taková doba už uplynula od šokující smrti hokejisty Dušana Paška staršího (†37), který byl nalezen ve své kanceláři s prostřelenou hlavou. K 25. výročí jeho smrti promluvila o osudném dni vdova Ľubica (62). Detaily jsou opravdu mrazivé!

Zatímco hokejové Česko bylo v laufu z největšího sportovního úspěchu v dějinách země díky zlatu z Nagana, slovenský hokej prožíval dny hrůzy. Někdejší československý reprezentant Dušan Pašek starší byl totiž 14. března 1998 nalezen v kanceláři hokejového svazu s prostřelenou hlavou.

Letos je tomu od děsivého úmrtí mistra světa z roku 1985 už pětadvacet let. V rámci smutného výročí promluvila vdova Ľubica, kterou vyzpovídal server Šport 24. Přiznala, že i když se snažila po smrti milovaného muže schovat jeho fotografie, zapomenout nedokázala. Myslela na něj každý den. Čím starší je navíc jejich společný syn Domonik, kterému byli v době tragédie dva roky, tím více jí zesnulého manžela připomíná.

„S Dušanem jsme měli ten den vyrazit na Ples podnikatelů, kam jsme se rozhodli jít i přes fakt, že byl trochu nachlazený. Když jsem odcházela, byl ještě v posteli, ale řekl mi, že se ještě staví v práci,“ vylíčila den tragédie vdova. „Měli jsme vyrazit kolem 15. hodiny. Dvě hodiny předtím mi ještě volal. Mimo jiné mi řekl, že mě miluje, ale to u něho nebylo nic neobvyklého.“

To byl moment, kdy Ľubica slyšela svého manžela naposledy. Když bylo po patnácté hodině a Dušan stále nikde, začala jeho žena obvolávat okolí. V té chvíli ještě netušila, že už je vdovou. Nikdo o bývalém hokejistovi nic nevěděl, ani jeho přátelé. „S přibývajícím časem to bylo horší a horší. V noci jsem nemohla usnout, byla jsem jak smyslů zbavená. Druhý den jsem hned ráno volala Vladimíru Paštinskému, který měl klíče od jeho kanceláře s tím, že se po něm slehla zem.“ Nějaký čas se jí nikdo neozýval. Po pár hodinách se ale před okny objevil doktor Fischer a Paštinský.

Sebevražda? Ani omylem!

„Hned jsem věděla, že je zle,“ prozradila Ľubica. „Když mi poté oznámili, co se stalo, nechtěla jsem tomu uvěřit, sesypala jsem se. Bylo to jako zlý sen. Dlouho jsem se z toho dostávala. Pravidelně jsem chodila k psychologovi. Nad vodou mě držel syn Dominik.“

Pašek po sobě nechal tři dopisy na rozloučenou. Ohledně nich ale panují pochybnosti. „Je velmi zvláštní, že k dopisu, který byl pro mě a Dominika, jsme se dostali až po pěti dnech od jeho smrti. Další byl určený jeho dětem z prvního manželství a třetí byl všeobecný,“ uvedla. „Písmo bylo jeho, ale šlo vidět, že to bylo psané pod nátlakem. Celé to bylo napsáno chaoticky, spousta věcí byla přeškrtaná a byly tam fráze, které by nikdy neřekl. Například, že se sejdeme v nebi, přičemž Dušan byl ateista,“ pojala Ľubica podezření.

Zbraň, se kterou se měl zastřelit, byla jeho a legální. Případ nakonec vyšetřovatelé uzavřeli jako sebevraždu. Sama Ľubica ale této verzi odmítá uvěřit. „Sebevraždu určitě nespáchal! Čekala jsem, že po tak dlouhé době se pravda ukáže a někdo přeci jen promluví, ale bohužel se tak do dnešního dne nestalo,“ smutnila jeho někdejší partnerka, která se v současnosti věnuje realitám.

Smrt Dušana Paška staršího (†37) tak pravděpodobně zůstane navždy záhadou. Není to nicméně jediná tragédie, se kterou se rodina slavného hokejisty musela vypořádat. V roce 2021 zemřel ve 36 letech také jeho syn Dušan Pašek mladší. Toho našli oběšeného v bratislavské Kolibě, kde měl podle všeho spáchat sebevraždu.