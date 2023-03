Legendární Woods odmítá obvinění ze sexuálního násilí: Jsi zhrzená bývalka!

Vypadá to jako bludný kruh. Tiger Woods (47) se zamiluje, nějakou dobu to klape, no a pak nastane třaskavé odloučení. Momentálně se hvězdný golfista nachází v té poslední části, která pro něho nemusí skončit vůbec dobře. Jeho expřítelkyně Erica Hermanová (39) žádá po soudu, aby zrušil smlouvu o mlčenlivosti. Podle ní je taková dohoda neplatná, pokud došlo k sexuálnímu násilí. Woodsona strana ale sexuální násilí odmítá.