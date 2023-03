Hraješ s Rusy? Na prachy zapomeň! Lotyši trestají své sportovce včetně tenisové hvězdy

Kam se hnou, tam vyvolávají kontroverze. A není divu. Na ruské sportovce byl ze začátku invaze jejich země na Ukrajinu uplatňován jeden zákaz za druhým. V poslední době se ale zase vracejí, byť masakrování nevinných Ukrajinců jejich krajany nebere konce. Dokonce se možná objeví na olympiádě v Paříži. Soupeření s ruskými sportovci ale má svá rizika. Ty pocítili někteří sportovci z Lotyšska, mezi kterými je i hvězdná tenistka Jelena Ostapenková (25).

O co konkrétně jde? Generální sekretář Lotyšského olympijského výboru Karlis Lejnieks tamním novinářům sdělil, že se pozastavují měsíční příspěvky některým sportovcům kvůli soupeření s běloruskými a ruskými sportovci. Na paškál si vzal výbor zástupce tenisu a cyklistiky. Mezi potrestanými je i hvězdná tenistka Jelena Ostapenková, která v roce 2017 ovládla Roland Garros. O rok později se ve Wimbledonu probojovala do nejlepší čtyřky.

Aktuálně 25. hráčka žebříčku WTA se ale k situaci zatím nevyjádřila. Společně s ní byly potrestány i tenistky Daniela Vismaneová (22) a Darja Semenistajaová (20). Mimo tenisový svět zasáhlo odebrání dotací i ten cyklistický, kde na soutěžení po boku ruských a běloruských sportovců doplatila dvojice Toms Skujinš (31) a Krists Neilands (28).

Poslední jmenovaný se k celé události vyjádřil pro lotyšskou televizi. „To, že naše vláda potrestá své vlastní sportovce, opravdu není řešení,“ zkritizoval Neilands pikantní rozhodnutí. „Podívejte se na Ukrajinu. Tamní šéfové nebrání svým sportovcům soupeřit se sportovci z Ruska a Běloruska, kteří startují pod neutrální vlajkou,“ postěžoval si. „Měli by jít po organizaci, která Rusům umožní soutěžit, tedy po Mezinárodní cyklistické unii. Já jen dělám svou práci, živí mě to. Co mám asi tak dělat?“

Lotyšský parlament zakázal svým sportovcům účastnit se národních šampionátů a pohárových soutěží, které se konají v Rusku či Bělorusku. Rovněž zakázal lotyšským týmům soutěžit v mezinárodních ligách, kde je více než polovina ruských nebo běloruských mančaftů.