Šéf WTA šokoval Ukrajinku: Ať si podporují válku, tobě to nemá vadit

Veteránka Curenková je jednou ze čtyř Ukrajinek v elitní stovce žebříčku. Vítězka čtyř turnajů WTA a čtvrtfinalistka US Open 2018 již prožila na kurtech mnoho. Tahle konverzace s ní však zamávala. Vždyť na vlastní kůži uslyšela, jak malou podporu mají od WTA tenistky, jejichž zemi napadlo Rusko.

„Byla jsem z toho rozhovoru tak v šoku, že jsem se úplně sesypala. Tvrdil mi, že ačkoliv on sám válku nepodporuje, tak i kdyby ji podporovaly hráčky z Ruska a Běloruska, je to jen jejich názor a neměl by mi vadit,“ sdělila ukrajinským médiím Curenková, jež byla pár hodin před duelem se Sabalenkovou k vidění na tréninkových kurtech. Nakonec však nenašla sílu nastoupit. „Už v předchozím zápase s Vekičovou jsem se cítila zle, ale tentokrát jsem dostala záchvat paniky, nemohla jsem ani dýchat,“ líčila Ukrajinka, jak ji zasáhla rozmluva s Američanem Simonem, jenž už osmým rokem šéfuje WTA a po vypuknutí války na Ukrajině razí velmi benevolentní přístup k hráčkám z Ruska a Běloruska.

Curenkové údajně předpověděl, že i na olympiádě v Paříži nastoupí v tenise reprezentanti Ruska i Běloruska, že to neodporuje fair play ani olympijským principům. „Prý je to přesně naopak a jejich účast ukáže, že olympijské principy fungují, všichni jsou si rovni a každý se může zúčastnit,“ kroutila hlavou Curenková, aktuálně 95. tenistka světa.

Po šéfovi WTA žádala, zda by i jeho organizace nemohla podpořit ukrajinské tenistky tak jako například v lednu organizátoři Australian Open. Ti jim zajistili ubytování a stravu i poté, co vypadly z turnaje, jelikož přišly o domovy a nemají se kam vracet. „WTA pro nás nikdy nic takového neudělala, a když jsem o to nyní požádala, Steve Simon mi sdělil, že bude dál monitorovat situaci. To si vykládám tak, že nebude dělat vůbec nic stejně jako doposud,“ pravila Curenková, jež nepatří k nejoblíbenějším hráčkám na okruhu a skreče či odhlášení z turnajů jsou u ní velmi časté.