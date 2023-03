„Situace je bezpečná.“ Do Moldavska se (zatím) letí. Problém je s letištěm…

Aktuální situace je však relativně klidná, sehrání utkání snad nic nezabrání. „Když jsme zaznamenali, že se komplikuje bezpečností situace v Moldavsku, kontaktovali jsme UEFA, moldavský svaz a všechny možné bezpečností složky. Toto pondělí jsem mluvil i s naší ambasádou v Moldavsku. Všichni nás uklidňují, že situace je bezpečná,“ ubezpečil vedoucí reprezentace Tomáš Pešír.

Národní tým má v plánu odletět do Kišiněva druhý den po pražském utkání s Polskem, tedy 25. března. Na východ se vydá speciálem, kterým národní mužstvo pravidelně cestuje. „Máme vlastního dopravce, což je trochu složitější. Kdyby se situace změnila a my museli přistát na jiném letišti než v Kišiněvě, byla by to samozřejmě komplikace. Snad se to nezmění a zápas odehrajeme, kde máme,“ doufá Pešír.

Z českých týmů hrála v Kišiněvě naposledy Plzeň. Bylo to v srpnu minulého roku. Tedy již v době napadení Ukrajiny. Zápas třetího předkola Ligy mistrů s Šerifem Tiraspol se odehrál bez problémů. I v samotném městě bylo bezpečno. „S Plzní jsme však jejich zkušenost nekonzultovali. Už je to přece jen delší dobu, navíc v Moldavsku jsem byl zhruba před měsícem na inspekční cestě. Také jsme pozorně sledovali zápasy Tiraspolu v Evropě. Minulý týden v Kišiněvě hrálo Nice, předtím Partizan Bělehrad. Všechno proběhlo v pořádku, týmy přistály, kde měly,“ říká Pešír.

Patnáct dní před výkopem se tedy nic nemění. Česká reprezentace počítá s odehráním zápasu v metropoli Moldavska. V případě dramatické změny vývoje, je vedení reprezentace připravené reagovat.