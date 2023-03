Renesance, Češky zase drtí svět. „Muška“ a spol. opět září

Tak jako nyní v Indian Wells. Z posledních 16 účastnic akce v kalifornské poušti je hned pětice z Česka. To je velká věc. Vždyť na turnaji nesoucím přízvisko pátý grandslam zbyly ještě dvě domácí Američanky, ostatní země zbytku světa mají po jedné zástupkyni.

Další argument. V nasbíraných bodech od startu roku 2023 je hned šest českých dam mezi elitní třicítkou – Barbora Krejčíková 7., Karolína Plíšková 12., Petra Kvitová 23., Karolína Muchová 25., Linda Nosková 28. a Markéta Vondroušová 29.. Rusek je v nejlepší třicítce pět, Američanek čtyři.

Vedle renomovaných star Kvitové, Krejčíkové a Plíškové vychází sezona také dvěma dobře známým talentům, které události loňského roku srazily na dno. Markéta Vondroušová loni podstoupila operaci lokte levé hrací ruky, půl roku stála a padla až na 124. místo. V roce 2023 se ale pyšní bilancí 10:4, podruhé během krátké doby přemohla v Indian Wells Tunisanku Uns Džábirovou (7:6, 6:4) a o čtvrtfinále si dnes v noci zahraje proti kamarádce ze Štvanice Karolíně Muchové.

Ty dvě nemají společnou jen tréninkovou základnu, ale také předlouhý chorobopis. Muchová je případ sám pro sebe. Skleněná dívka, říká se o ní již dlouho. A co se loni mohlo pokazit, to se pokazilo. Přetrvávající potíže s břišním svalem, covid, podvrknutý kotník na Roland Garros, pak zase zánět v zápěstí. Zranění si nesla jak kouli u nohy, chyběly jí zápasy, nebyla to ona. „Potíž byla v tom, že když jsem neměla natrénováno, přihodilo se zase něco nového,“ vyprávěla zlomeně loni na US Open. V tu dobu jí patřilo 235. místo, což je absurdní cifra pro tenistku jejího talentu, jež má za pasem semifinále Australian Open 2021, dvě wimbledonská čtvrtfinále (2019, 2021) a kariérní žebříček číslo 19.

Ještě loni se rozešla s koučem Davidem Kotyzou, najala bývalého tenistu Jana Blechu. A především je už nějaký čas relativně zdravá. „Taky jsem opatrnější. Zranění se mi vrací, což jsem v minulosti přehlížela, protože jsem tvrdohlavá a chci hrát. To se mi občas vymstilo. Můj tým se mě snaží držet zpátky,“ pravila tento týden v Indian Wells, kde hraje druhý vydařený monstrpodnik po sobě, jenž jí dá klid. Koncem února v Dubaji se prodrala do čtvrtfinále, před kterým ale odstoupila kvůli bolesti břišního svalu. Výsledek u Perského zálivu ji vrátil do elitní stovky, po dalším velkém představení v kalifornské poušti už šikula z Olomouce tluče na bránu elitní šedesátky. I s pomocí belgické deblistky Kirsten Flipkensové, která ji na společných turnajích rozehrává a přispívá radami.

Muchová má zatím jediný WTA titul ze Soulu (2019), reputaci si tvoří především na grandslamech. Nejde ani tak o její tenis, s nímž se pravidelně dostává do hitparád nejkrásnějších úderů a díky němuž může porazit každou sokyni. Ale grandslamový program, kdy hrací den střídá ten volný regenerační, je pro ni potřebnější než pro ostatní. „Tohle mi ohromně pomáhá,“ uznává tenistka, jež v šestadvaceti letech debutuje na dvoutýdenním podniku v Indian Wells a užívá si i tam grandslamového jízdního řádu.

Jenže ten právě teď přehodil výhybku, do českého derby o čtvrtfinále proti Markétě Vondroušové půjde Muchová bez dne odpočinku. V pondělí dřela téměř tři hodiny, než skolila Italku Martinu Trevisianovou 6:4, 3:6, 6:4. Hned další den musí čelit levoruké atletce Vondroušové, kterou ještě nikdy neporazila (vzájemná bilance 0:2). Buď jak buď, český tenis nemůže prohrát.