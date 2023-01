Psanec? Dojatý Djokovič hrál poprvé v Melbourne, vítali ho potleskem

Je až absurdní, jak se za rok situace změnila. Loni mířily na Novaka Djokoviče ukazováčky mnohých pobouřených Australanů, chtěl se do jejich země vetřít bez očkování jen na základě prodělaného covidu. Drama v detenčním hotelu, soudy, deportace. Letos se již na Australian Open hráči ani netestují, k zápasu mohou v podstatě nastoupit i s covidem. A Djokovič si jde pro desátý titul z Melbourne coby největší favorit.

V pátek se objevil poprvé na centrkurtu Roda Lavera při zápase. Exhibice proti Nicku Kyrgiosovi se vyprodala za necelou hodinu a to vstupenky stály 20 dolarů. Jestli měl srbský tenista stín pochyb, jak ho v Austrálii po loňské sáze přivítají, nemohlo to jít snad lépe. Sklidil vřelý potlesk při nástupu na kurt, v ochozech byla řada srbských vlajek. „Jsem tak šťastný, díky všem za takové přivítání. Jsem dojatý, tak moc jsem se těšil zpátky na tenhle kurt,“ líčil po večerní show Djokovič, pro nějž byla i pouhá exhibice důležitější, než by se mohlo zdát.

I proto do ní nastoupil, přestože měl během týdne problémy s levým stehnem a ve středu zvládl trénovat jen půl hodiny. Reprízu posledního wimbledonského finále si s Kyrgiosem, s nímž se dřív neměl v lásce, ale který při něm během loňské kauzy stál a stali se z nich takřka přátelé, užili.

Hráči měli během hry mikrofony, bavili diváky exhibičními výměnami i průpovídkami. „Je skvělé mít Novaka zpátky. Myslím, že si úplně neuvědomujeme, co pro tenis znamená,“ pravil Kyrgios.

Z kurtu odcházeli smírně. Australan vyhrál první sadu na čtyři gamy 4:3, Djokovič srovnal ve druhé v poměru 4:2. Pokud se jim bude dařit i v samotném grandslamu, mohou se potkat už ve čtvrtfinále.