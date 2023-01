Djokovič ve finále i bez podpory otce. O titul se utká s Tsitsipasem

Srbský tenista Novak Djokovič porazil v semifinále Australian Open Tommyho Paula z USA 7:5, 6:1, 6:2 a v nedělním finále se utká se Stefanosem Tsitsipasem o 22. grandslamový titul, kterým by vyrovnal rekord Španěla Rafaela Nadala. Třetí nasazený řecký hráč, jenž ve čtvrtfinále vyřadil Jiřího Lehečku, zdolal v úvodním semifinále Rusa Karena Chačanova 7:6, 6:4, 6:7, 6:3 a podruhé v kariéře prošel do grandslamového finále.

V Melbourne může Djokovičovi oplatit porážku z finálového debutu na Roland Garros v roce 2021, kde Tsitsipas prohrál, přestože vedl už 2:0 na sety. Djokovič má šanci ziskem jubilejního desátého titulu z Australian Open vylepšit vlastní zdejší rekordní bilanci, ve hře bude i post světové jedničky. Na tenisový trůn usedne majitel trofeje.

Pětatřicetiletý Djokovič, jenž v pořadí ATP figuruje na 5. místě, si zahraje 33. grandslamové finále. V Melbourne ještě nikdy v semifinále ani ve finále neprohrál a momentálně drží na zdejších dvorcích rekordní sérii 27 vítězných zápasů. Vloni o start přišel kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru.

O deset let mladší soupeř byl v grandslamovém semifinále poprvé se zkušenějším Djokovičem držel v prvním vzájemném duelu po nervózním úvodu krok jen v prvním setu. Od stavu 1:5 Paul zatlačil, skvěle se pohyboval a vyrovnal na 5:5, pak ale opět převzal kontrolu nad zápasem čtvrtý nasazený Srb. Po dvou hodinách a 22 minutách proměnil první mečbol.

Čtyřiadvacetiletý Tsitsipas, jenž si předloni v Paříži zahrál finále grandslamu jako první Řek v historii, porazil o dva roky staršího Chačanova i v šestém vzájemném utkání. Zápas mohl ukončit už ve třech setech, nejprve ale nezvládl za stavu 5:4 duel dopodávat a v tie-breaku pak nedokázal proměnit dva mečboly.

Ve čtvrté sadě už byl ale opět při svém servisu suverénní, soupeři hned v úvodu sebral podání a na čtvrtý pokus v semifinále na Australian Open uspěl. Ve věku 24 let a 170 dní je zdejším nejmladším finalistou za posledních dvanáct let. Stříbrný olympijský medailista Chačanov naopak prohrál i druhé grandslamové semifinále, vloni marně útočil na postup do finále US Open.

Tsitsipas se mohl v Melbourne, kde žije mimo Řecko a Kypr nejpočetnější komunita řecky hovořících obyvatel, spolehnout na masivní podporu fanoušků. "Před lety jsem sledoval, jak tu hrál ve finále Marcos Baghdatis a už jako dítě jsem snil o tom, že si tady zahraju finále. Mám radost, že se to povedlo," připomněl Tsitsipas v rozhovoru na kurtu kyperského tenistu, který v roce 2006 prohrál až ve finále se Švýcarem Rogerem Federerem.

Sám by nedělní duel o titul rád zvládl lépe. "Teď bojuju o grandslamový titul a místo světové jedničky. Pro takové chvíle jsem tvrdě dřel," řekl Tsitsipas, jenž na tenisovém trůnu vystřídá zraněného Španěla Carlose Alcaraze, pokud ve finále zvítězí. "To číslo se mi líbí," prohlásil.