A mám to za sebou. Přesně to si mohla říct slovenská lyžařka Petra Vlhová (27), když nedokončila první kolo závěrečného obřího slalomu sezony. V Andoře vyhrála její úhlavní rivalka Mikaela Shiffrinová (28) a dále posouvá rekord v počtu triumfů. To populární Peťa se popáté v řadě vešla do top trojky v celkovém hodnocení poháru.