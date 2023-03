Conte pomluvil šéfy Tottenhamu: Už jsou tu dlouho. Na hřišti běhá 11 sobců

Posadil se a spustil. Nebylo to hezké, ani nemělo. Antonio Conte, kouč Tottenhamu, po remíze na hřišti Southamptonu (3:3) zkritizoval vše, co mohl. „Vidím jen sobecké hráče. Nejsme tým,“ spustil na úvod, následně zvyšoval intenzitu hněvu. „Majitel vlastní klub přes dvacet let a téměř nic se nevyhrálo, proč? Už jsou tu moc dlouho,“ zamýšlel se nahlas 53letý rodák z Lecce. Po sezoně mu končí smlouva a otázkou není, zda prodlouží, ale kdy skončí…

Ještě necelou čtvrthodinu před koncem Tottenham na St Mary's vedl o dvě branky. Pak ale přišel zkrat, další selhání. Specialita Spurs, kdy se vše vyvíjí dobře, načež stačí vánek a věci se hroutí. Když Southampton ve třetí nastavené minutě srovnal, Conte věděl, že vyvětrá rozžhavenou kapotu vzteku.

„Na hřišti běhá jedenáct hráčů, kteří by měli tvořit tým,“ líčil italský kouč, „jenže já viděl sobce, co nespolupracují, nepomáhají si a jen rozhazují rukama. Proč fungují takhle? Jsou na to zvyklí, je to napsané v příběhu klubu. Nechtějí bojovat o něco důležitého,“ rýpl si.

Z trofeje se „kohouti“ radovali naposledy v roce 2008, kdy ovládli Ligový pohár. Od té doby nic, pusto. Na trenérském můstku se vystřídala jména jako André Villas-Boas, Mauricio Pochettino či José Mourinho. „A nikdo z nich nedokázal s Tottenhamem cokoli vyhrát,“ poukázal Conte.

Ten (ne)přímo obvinil majitele klubu (společnost ENIC Group od roku 2001) z toho, že Spurs vmáčkli identitu zatracenců. „Chyba je pouze na jejich straně,“ pravil, „nebo na trenérech, kteří tu vydrží příliš dlouho a riskují vlastní reputaci,“ dodal a vysvětlil, proč vzplanul až nyní…

„Dlouho jsem se držel a snažil skrýt realitu,“ přiznal, „jenže dál to nejde. Už nechci zažít, co jsem viděl proti Southamptonu. Výkon byl absolutně neakceptovatelný pro mě a především pro fanoušky, kteří s námi cestují, platí si lístky a pak sledují tohle…“

Zmar, jenž opět lemuje sezonu Tottenhamu. Vypadl z Ligového poháru, FA Cupu i Ligy mistrů. V Premier League hledí z úctyhodné vzdálenosti (ztrácí 20 bodů) na první Arsenal. Přesto je stále o co hrát - účast v dalším ročníku Ligy mistrů.

To zaručí nejhůře čtvrté místo v lize, jaké Spurs drží. Jenže se dotahují Newcastle i Liverpool. „Pokud chceme být kompetitivní, musíme změnit morálku. Ta se nachází na nízkém bodě,“ poznamenal.

Do konce ročníku „kohoutům“ schází odehrát už jen 10 zápasů. „Ve kterých bojujeme o co?“ ušklíbl se Conte. „O sedmé, osmé či desáté místo? Na tyto pozice nyní máme, což není nic pro mě.“ Jakoby naznačoval… konec na lavičce? Výlev si načasoval na reprezentační přestávku. Záměrně?

„Pokud chce Tottenham pokračovat takhle, může změnit trenéra, klidně několikrát, přesto se nic nezlepší. Věřte mi,“ uzavřel. Na rozloučenou?