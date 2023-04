Nešťastná tenistka Andreescuová: Nejdříve kolaps na hřišti, nyní další špatná zpráva!

Smůla se jí lepí na paty, téměř doslova. Nadějná tenistka Bianca Andreescuová (22) se na turnaji v Miami nechtěně postarala o pořádné drama, když musela být kvůli zranění odvezena z kurtu na invalidním vozíku. Pár dní po nešťastném momentu přišla další zdrcující zpráva.

Co se vlastně vítězce US Open 2019 přihodilo? Během osmifinálového střetnutí na Miami Open proti Rusce Jekatěrině Alexandrovové (28) si Andreescuová poranila kotník a zápas musela skrečovat. Zranění bylo natolik vážné, že se tenistka na kurtu sesypala a do útrob stadionu ji odvezli na invalidním vozíku. V době zranění přitom vedla ve druhém setu 2:0. Měla tak solidně nakročeno k vyrovnání poté, co první set prohrála těsně 7:6.

Nyní sympatická Kanaďanka prozradila, co konkrétně se jí stalo. „Výsledky ukázaly, že jsem si přetrhla dva vazy v kotníku,“ zněl hrůzostrašně začátek zprávy Andreescuové na Twitteru. Vzápětí ale dodala, že to nevypadá tak hrozně, jak by se na první pohled mohlo zdát. „Těžko říct, kdy se opět vrátím na kurty, ale řekněme, že to mohlo dopadnout mnohem hůř. Budu to brát den po dni. Vrátím se brzy. Rehabilitace už začala. Jakmile budu mít nové info, dám vědět. Mám vás všechny ráda,“ vzkázala svým sledujícím.

Bylo to už při tom potřetí v jejím mladém věku, co musela odstoupit ze zápasu. Před třemi lety ji ze hry vyřadilo zraněné koleno. Ideální to nebylo ani při návratu. Teď se řeší otázka, jestli se bývalá čtvrtá nejlepší tenistka na světě stihne uzdravit do začátku French Open, jenž startuje v květnu.