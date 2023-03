Tenisové ségry Fruhvirtovy utekly na floridskou pláž: A teď opálit bělobu!

as

Co s volnem, které jim tak hezky spadlo do klína? Hurá na pláž »spravit« si kůži! Tenisové supernaděje Linda (17) a Brenda (15) Fruhvirtovy se totiž nutně potřebují opálit.

V jednom kuse dřou na kurtu, za což je floridské sluníčko v uplynulých dnech nepěkně ztrestalo. Zatímco nožky a ramínka mají holky krásně bronzové, na těla schovaná pod těmi protivně upnutými sportovními úbory sluneční paprsky nedopadly.

A tak poté, co Linda s Brendou na superturnaji v Miami vyhučely v prvním kole dvouhry i čtyřhry, moc dobře věděly, co dělat. Šly do bikin a na slavné Miami Beach se slunily a cachtaly ve vodách Atlantiku. „Užíváme si den volna,“ vzkázaly.

Relax si rozhodně zaslouží, sezonu rozjely parádně – Linda atakuje elitní světovou padesátku, Brenda se řítí do stovky. Možná i strach z českého mládí donutil tuzemské hvězdy Kvitovou, Krejčíkovou, Plíškovou či Vondroušovou, aby se víc snažily a chytly poztrácenou formu. Třeba se pak všechny potkají na miamské pláži.