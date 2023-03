Překvapivé rozhodnutí Berdychovy ženy: Míří pracovat »za pult«!

Její manžel Tomáš Berdych (37) během své kariéry špičkového tenisty vydělal tolik, že by do konce života nemusela hnout prstem a přesto žila v luxusu. Ester Berdych Sátorová (31) teď ale fanouškům vyrazila dech. Rozhodla se nastoupit na pracovní pozici, kde by ji málokdo čekal!

První dojem dělá své! Toho si je vědomo i jedno z pražských kadeřnictví, které momentálně ve svých řadách přivítalo novou posilu. Na recepci tam začala pracovat půvabná žena tenisty Tomáše Berdycha.

„Trim rodinko, dovolte abych Vám představil našeho nového člena týmu Ester Berdych Sátorovou. Esterka se o Vás postará hned u vstupu do salonu, obslouží Vás a zařídí termíny,“ oznámil na sociálních sítích kadeřník hvězd Daniel Pášek, který je spolumajitelem kadeřnictví, kde Berdychova žena začala pracovat. Prozatím ale jen na pár dní v týdnu.

„Budete se zatím vídat od úterý do čtvrtka. Postupem času máme v plánu i zapojit do Trim Academy, kde by se učila pracovat s vlasy,“ prozradil Pášek. Je tak možné, že brzy bude klientky salónu nejen objednávat, ale také se o jejich korunu krásy sama starat. Ostatně, Ester soustavně sbírá u svých příspěvků komplimenty na svůj vzhled. Mohly by snad existovat lepší recenze?