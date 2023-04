Skandál po úvodu valašského finále: Rodině brankáře vyhrožovali smrtí!

Vědělo se, že finálová série mezi Vsetínem a Zlínem, odvěkými rivaly, bude pořádně vyhrocená, ale všechno má své meze. Ne všichni si to bohužel uvědomují. Po prvním utkání, které dopadlo lépe pro Vsetín, zveřejnil gólman vítězného celku Tomáš Vošvrda (33) něco šokujícího. „Fanoušek“ rivala mu vyhrožoval zavražděním rodiny! Proč se někdo rozhodl k něčemu tak nechutnému?

V dresu valašského celku neodchytal ještě ani 10 zápasů, ale už se stal trnem v oku některých zlínských příznivců. Brankář Tomáš Vošvrda chytal většinu letošní sezony na Slovensku za Michalovce, v závěru se ovšem přesunul do Vsetína, se kterým včera zahájil boj o postup do baráže.

V prvním duelu série vychytal výhru 4:3 po prodloužení, nicméně nechybělo moc a nedochytal. V závěru základní hrací doby narazil zlínský forvard Pavel Sedláček na mantinel obránce Jiřího Říhu, za což vyfasoval trest do konce zápasu. Ještě před vynesením rozsudku se ale na něj vrhl Vošvrda, který se rozhodl svého beka pomstít. Naštěstí pro něj soupeře neudeřil vyrážečkou, za což by automaticky šel také do sprch.

Vyvraždíme ti rodinu!

Právě po tomto incidentu se jeden ze zlínských „fandů“ rozhodl, že Vošvrdovi napíše na sociální síť něco odporného. „Počkej, až dojedeš do Zlína, ty k*rvo,“ zněl peprný úvod soukromé zprávy na instagramu. „Skřápu tě osobně a vyvraždíme ti rodinu, č*ráčku zas*aný! Já ti dám na někoho útočit, zm*de zas*aný!“ vyhrožoval brankářově rodině. Následně se výhrůžek smrtí dočkal i samotný rodák z Ostravy. „Podepsal sis ortel smrti, pi*usu vygumovanej!" zněl závěr vzkazu. Skutkem se už začali zabývat vsetínští kriminalisté.

Samotný Vošvrda si ale z toho těžkou hlavu nedělal. „A teď se mám asi začít bát, co?“ napsal s vysmátým smajlíkem ke snímku obrazovky na instastories. Série pokračuje Na Lapači dnes druhým zápasem od 17 hodin. O vyhrocenou atmosféru nebude nouze. Doufejme ale, že se budou příznivci držet hesla „Fandi, ale zůstaň člověkem.“