Radost hokejové legendy Lenera: Slavná dcera porodila vnučku!

Obrovskou radost prožívá rodina velezkušeného trenéra Slavomíra Lenera (67). Uznávaný hokejový odborník se dočkal krásné vnučky, kterou mu porodila milovaná dcera Tereza. Ta se proslavila jako úspěšná tanečnice a choreografka, ale nyní ji čekají zcela jiné povinnosti, a to ty mateřské.

Sympatická umělkyně radostnou novinku oznámila na Facebooku, kde také zveřejnila první snímky roztomilé dívenky. „A je mezi námi! Hurá! 12.1.2023 se nám narodila naše Alma! Je překrásná a jsme z ní úplně blázen! Moc všechny zdravíme a máváme!“ popsala v emocích radost, která se dá jen těžko popsat slovy.

Tereza začala tančit již ve čtyřech letech v souboru Valášek v Praze. Následně vystudovala konzervatoř v Praze a The Theaterschool v Amsterdamu. Na dva měsíce se také vydala sbírat zkušenosti do New Yorku, a pak už začala tančit u různých choreografů v ČR i v zahraničí. Později začala pracovat jako choreografka i ona sama.