Chůva odhalila soukromí Cibulkové: Nemám dohodu o mlčenlivosti!

Od dětství se stará o děti, když chodila pomáhat mamince do jeslí, kde pracovala. Chůva s mnohaletou praxí péče nyní hlídá děti bývalé úspěšné tenistky Dominiky Cibulkové (33). Zkušená opatrovnice Andrea Kováčová (58) se po narození dcerky Niny podělila o dojmy z domácnosti populární celebrity se serverem Šport24.sk.

„Dalo by se říci, že jsem se k nim dostala naprostou náhodou. Na oslavě narozenin vnučky sestřiny kamarádky si mě všimla Dominičina máma, která tam byla také. V té době hledali chůvu a mně se zalíbila myšlenka starat se o maličké miminko. Když mi Dominika zatelefonovala, dohodli jsme si schůzku, po které bylo rozhodnuto. Konkurz na hledání jiné chůvy se už nekonal. Všechno se to odehrálo jen pár týdnů před Jakubkovým narozením,“ začala popisem, jak se k rodině vůbec dostala.

Na otázku zda je vázána smlouvou o mlčenlivosti, podala překvapivou odpověď. „Vůbec. Nikdy mi nic nezakázali. Mám už dostatek let a zkušeností na to, abych věděla, co můžu použít a co ne,“ pochvaluje si velkou vzájemnou důvěru.

„Chodím k nim 6-8 krát do měsíce. Když někam jdou a nemůžou být spolu, tak buď zůstanu s malým u nich, nebo jedeme ke mně do Galanty,“ prozradila jak často je povolávána do akce. O výši výdělku ovšem z pochopitelných důvodů mluvit nechce. Důležité pro ni také je, jak moc je spokojená se spoluprací a celkovým nastavením rodiny.

„U Dominiky a Michala to probíhá úplně jinak, než v rodinách, ke kterým jsem chodila předtím. U nich přijdu, všichni jsou veselí a milí. Místo toho, aby mě hned zapřáhli do práce, tak se mě zeptají, jestli si dám kávu, nebo něco k jídlu. Jinde to bylo tak, že maminka mi předala miminko, sepsala, co kdy je třeba udělat a bylo,“ nešetří chválou směrem k rodičům dvou dětiček.

„Řeknu na rovinu, že je mi 58 let, ale tohle jsem nikdy nezažila. Chodila jsem do rodin, i s rodinami jezdila jako chůva na dovolené, ale takhle to nefungovalo nikde. Pravděpodobně jsme si od prvního momentu všichni tak sedli, až jsem z toho nadšená, protože jde z mého pohledu o vzácnost. Můžu říct, že jsme se stali kamarády,“ pochlubila se nadšeně, že jde prakticky o práci snů.