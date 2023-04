Piqué vrtí hlavou nad chováním Shakiry: Podivná slova o sebevraždě!

Propálil psychické rozpoložení své milenky? Bývalý fotbalista Gerard Piqué (36) se narozdíl od Shakiry (46) po rozchodu příliš nevyjadřoval. Alespoň o soukromí ne. Nevrací se k tomu, co bylo a příliš toho nenamluví ani o své nové přítelkyni Claře Martiové (23). Po sérii narážek ze strany bývalky už toho ale začíná mít dost a čas od času možná řekne více, než by si přál. Třeba jako ve chvíli, kdy snášel zlobu na vlnu »hejtů«, které mu chodí velmi často například od lidí z Latinské Ameriky.

Bývalý kapitán Barcelony se netají tím, že v poslední době schytává rýpání ze všech stran. Bývalkou Shakirou počínaje a jejími kolegy či nenávistnými komentáři fanoušků konče. Už toho má ale po krk a těsně předtím, než Shakira opustila Španělsko si pustil pusu na špacír v pořadu »Jijantes«.

Gerarda zvedá ze židle hlavně fakt, že na něj má názor spousta lidí, která ho vůbec nezná. „To, co musíte udělat, je žít svůj život. Nechte lidi dělat, co chtějí. Přestaňte se zabývat tím, jestli je to správné, nebo ne, lidévždycky soudí... ať si každý žije svůj vlastní život! Stejně jako já a všichni ostatní,“ řekl Piqué s vážnou tváří a odkazoval přitom na několik osobností, které vzbudily v předchozích dnech rozruch. Například vztahem s velkým věkovým rozdílem anebo mateřstvím v pokročilém věku s pomocí náhradní matky.

„Lidé si myslí, že když jste slavní, mají právo komentovat váš život, a přitom nemají právo ho komentovat,“ myslí si bývalý fotbalista, kterému Shakira věnovala píseň, ve které mu řadu věcí vyčetla. Mimo hru nenechala ani jeho novou známost. „Zhudebňování hejtů je módní, jen pak nepřemýšlíme o důsledcích, které to může mít na psychické úrovni pro ty, k nimž to směřujeme. Nemyslíme na druhé,“ míní bývalý fotbalový reprezentant.

„Co se musí stát, aby někdo spáchal sebevraždu? Aby nás napadlo, že jsme zašli příliš daleko?" položil Gerard řečnickou otázku, kterou si mnozí ihned spojili s děním z počátku roku.

Tehdy totiž proběhla španělskými médii zpráva, že Gerardova partnerka měla kvůli zhroucení vyhledat pomoc lékařů. Údajně špatně psychicky nesla fakt, že ji lidé na ulici poznávali a zpívali ji Shakiřinu písničku BZRP, kterou prakticky zhudebnila Piquého zradu ve vztahu. Clara, Gerard ani nikdo z jejich okolí se ale tehdy k těmto zprávám nevyjádřili. Dohnala snad Shakiřina písnička jeho novou lásku k temným myšlenkám?