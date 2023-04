Shakira nadobro zmizela z Barcelony: »Vyštípal« ji Piquého otec?!

Shakiřiny dny v Barceloně jsou u konce. Zpěvačka se dojemně rozloučila se svými přáteli na letišti a zřejmě nadobro se odstěhovala i se syny do amerického Miami. Zamýšlený útěk kolumbijské zpěvačky (46) měl údajně urychlit dopis otce Gerarda Piquého (36), který poslal matce svých vnuků ostrý dopis.

Sbohem a šáteček! Do katalánské metropole dorazila před lety kvůli lásce k Gerardovi Piquému, ale ta loni po několika letech vztahu vyprchala. Další setrávní v Barceloně Shakiře proto nedávalo smysl. Během druhého dubnového dne tak i se syny vyrazila na letiště a soukromým letadlem odletěla do destinace, kterou deník El Periodico uvádí jako »neznámou«.

Nyní je ale zřejmé, že Shakira nadobro Španělsko opustila, o čemž se šuškalo už od počátku letošního roku. Podle deníku ale k brzkému odchodu ze země přispělo drsné psaní Gerardova otce Joana, který je správce společnosti Inversiones BCN Two & Two SL. Na tu je psaná vila, ve které Shakira se svými dětmi dosud bydlela a nachází se v luxusní čtvrti Esplugues de Llobregat.

Zpěvačka údajně 13. března obdržela od Joana Piquého výzvu, aby dům opustila do konce dubna. Hudební diva to ale evidentně stihla s měsíčním náskokem. Podle podcastu Mamarazzis nicméně její kroky rozhodně nevedou do neznáma a údajně vyrazila se i se syny na velikonoční prázdniny do Miami, kde už ale také zůstane a děti Milan (10) a Sasha (8) v Americe po konci svátků nastoupí do školy.

Otázkou tak je, co nyní bude s vilou, kde ještě před pár měsíci žila spokojená rodina. Rozhodne se Piquého rodina nemovitost prodat, nebo se do ní bývalý fotbalový obránce nastěhuje se svou novou láskou Clarou Chiou Martiovou?