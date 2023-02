Soumrak Anglie v LM. Guardiola: Budu blázen, postavím devět útočníků

První osmifinálová várka zápasů Ligy mistrů znamená pro ostrovní celky nepříjemné starosti. Před týdnem ztratil Tottenham na San Siru proti AC Milán (0:1), o den později následovala Chelsea na Dortmundu (0:1). Tento týden v úterý šokoval debakl Liverpoolu doma proti Realu Madrid (2:5), vystoupení čtyř anglických celků završil ve středu Manchester City remízou 1:1 v Lipsku.

Trenér anglického šampiona Pep Guardiola byl po zápase s remízou překvapivě spokojený. „Možná se v odvetě zblázním a nastoupím s devíti útočníky,“ odrážel s úsměvem otázky na pasivní druhý poločas ze strany City.

Poté vysvětlil, co stálo za překvapivou ztrátou velkého favorita. „Očekávali jste, že sem přijedeme a vyhrajeme 5:0? Pardon, ale toho nejsme schopni. Kdo sledoval zápasy Lipska, pochopí, že taková není realita. Už ve skupinách vypadlo mnoho výborných týmů, tahle soutěž je náročná. Musíme takhle pokračovat,“ odpovídal Guardiola.

Španělský kouč si je téměř jistý, že domácí odvetu proti německému soupeři zvládne. O poznání hůř je na tom celek, který skončil v minulé sezoně v Anglii druhý, vyhrál dva ligové poháry a doputoval až do finále Ligy mistrů. Liverpool schytal pětigólovou smršť od Realu, vrátit takovou porážku madridskému celku ve Španělsku se nejeví příliš reálně.

„Celý první poločas byl dobrý, tedy až na inkasované branky,“ zlobil se domácí kouč Jürgen Klopp. „Způsob, jakým jsme bránili, je samozřejmě naprosto nepřijatelný,“ poznamenal k velkým defenzivním hrubkám.

Snadnou pozici nemají ani Tottenham a Chelsea. Londýnské celky musí doma stáhnout jednogólové manko proti AC Milán a Dortmundu. „Když uvážím, že utratili 600 milionů liber (16,2 miliardy korun) a stále nemají středního útočníka, je to prostě šílené. Zápas s Borussií to ukázal. Potřebují někoho, kdo dostane míč do sítě,“ kritizoval tahy Chelsea bývalý záložník Bayernu, či Manchesteru United Owen Hargreaves.

Celky z ostrovní země mají před sebou velkou práci, aby zachránily prestiž klubů z nejtěžší ligy světa, anglické Premier League. Může se snadno stát, že na evropském poli odehrají nejslabší ročník uplynulé pětiletky.

Ve zmíněné dekádě jen jednou došlo k tomu, že všechny čtyři anglické celky v soutěži neprošly ze skupiny do osmifinále, v sezoně 2020/21 vypadl Manchester United. Pouze v ročníku 19/20 prošel jediný celek do čtvrtfinále, z prvního kola play off postoupil dál pouze Manchester City. V nejúspěšnější sezoně 18/19 hrály čtvrtfinále všechny čtyři týmy, prvenství po anglickém finále slavil Liverpool díky výhře 2:0 nad Tottenhamem. K anglickému finále došlo i před dvěma lety, kdy Chelsea zdolala 1:0 Manchester City.