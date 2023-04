Drsná novinka pro Kostomarova: Na protézy bude čekat dlouho!

Konečně se začínaly rýsovat lepší zítřky, ale stejně dostal další krutou novinku. Podle odborníka na protetiku si úspěšný krasobruslař Roman Kostomarov (46) na vysněné náhradní končetiny pořádně počká. Jeho předpověď mluví minimálně o roce.

Od hospitalizace 10. ledna bylo pozitivních zpráv málo, ale v posledních dnech se začínaly hromadit. Kostomarov je stabilizovaný a plný odhodlání porvat se s nepřízní osudu. Úspěšný sportovec se touží dostat z vězení nemocničních zdí a tuze rád by se vrátil na svůj milovaný led. Tento sen však dostal povážlivé trhliny. Minimálně na nějakou dobu.

Po třech amputacích je k takovému pohybu značně daleko, ale naději vrací sen o bionických protézách, které by alespoň částečně obnovili možnosti. Poté, co se objevila zpráva, že bruslař postupně zahájil rehabilitační proces, začalo se ihned hovořit o protetickém zákroku, který bude muset olympijský vítěz podstoupit, aby se mohl vrátit do normálního života. Dokonce se hovořilo o nejnovějších high-tech protézách v hodnotě několika milionů rublů, které umožňují téměř úplně nahradit skutečné končetiny. Ale podle rehabilitologa a neurologa Alexandra Komarova je pro Kostomarova příliš brzy. Tato fáze bude reálná nejdříve za rok nebo dokonce až za dva.

Specialista poznamenal, že jakékoli protézy vyžadují, aby měl pacient zralé pahýly. Tedy části končetin zbývající po amputaci. Mladí lidé s tím problémy nemají, ale bývalému krasobruslaři je již 46 let a v takovém věku to zabere podstatně více času. „U mladých kluků, kteří utrpěli poranění při výbuchu, pahýl dozraje za měsíc a půl a je již připraven na protetiku. Kostomarova čeká mnohem delší doba,“ řekl lékař v rozhovoru pro NEWS.ru.

Podle Komarova je navíc protetika dosti komplikovaný proces, při kterém mohou vznikat nejrůznější problémy. Kostomarov je dost psychicky labilní člověk a jakékoliv selhání ho může dovést až k nervovému zhroucení. „Dokud není schopen regulovat svou vnitřní homeostázu, nelze říci, že je bezpečná. Je to emotivní člověk, každý problém vyvolává deprese. Dokud nebude kompenzována psychická složka, je těžké hovořit o rehabilitaci,“ zdůraznil odborník, že klíčem k uzdravení bude hlava sportovce.