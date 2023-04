Jak trénovat snoubenku Kvitovou? Nenutit a bez třenic, říká Vaněk

Sedmým rokem vede Petru Kvitovou. Když jí nabízel, zda nechce zkusit ještě nového trenéra, rezolutně odmítla. S o jedenáct let starším Jiřím Vaňkem (44) jsou snoubenci, na letošek se chystá svatba a mezi tím se oba snaží vymačkat ze zbytku kariéry wimbledonské šampionky co nejvíc. V Miami, kde padl třicátý titul, to klaplo dokonale . O něm, minimu trénování i umění zacházet se zcela výjimečnou hráčkou, se bývalý 74. tenista žebříčku otevřeně rozvyprávěl.

Na pravé noze má velkou modřinu. Tak intenzivně Jiří Vaněk v Miami prožíval finále proti Jeleně Rybakinové, že po jednom nepodařeném míči kopl do sloupku na tribuně. Odměna však byla doslova sladká. V tenisovém klubu na pražské Spartě přivítali šampionku z Floridy dortem se třiceti svíčkami.

Jirko, jaký ve vás zanechal titul z Miami dojem?

„Neskutečný. Jsem strašně rád za Péťu, co se jí povedlo. Plno lidí v to už určitě nevěřilo.“

Tým stále věřil?

„Jdeme turnaj od turnaje a snažíme se Péťu podpořit, aby hrála tenis jen pro to, že ji pořád baví. Když to tak bude a dostane se do své nálady, může porazit kohokoliv. Petra v laufu patří pořád mezi tři nejlepší na světě. Šwiateková je atypická hráčka, ale když vezmu Sabalenkovou a podobné střelkyně, tak si pořád myslím, že je dobře nastavená Petra lepší.“

Jak se ale Kvitová nastavuje? V Miami se vám trenérům omlouvala za to, že vás trápí a nechce se jí trénovat.

„Ona je svá. Když jsme spolu začínali trénovat, říkala mi: Potřebuju, abys mě nějak dostal do čtvrtfinále, a dál už to chci já sama. V Miami to přesně tak proběhlo. Jakmile bylo před čtvrtfinále, najednou se úplně změnila. Při snídani už tolik nemluvila, byla ve svém tunelu. A podobné je to s trénováním. Neříkám, že se jí už moc nechce, ale…