TOP boháči Premier League: kapitán City před Haalandem, ale realita...

V kolotoči Premier League, nejslavnější soutěže světa, se točí miliardové sumy. Obří částky vydělávají i nejlépe placení hráči ostrovní ligy. Renomovaný francouzský list L'Equipe přinesl žebříček pěti nejlépe placených hráčů. Podle očekávání zde figuruje dvojice klíčových borců Manchesteru City. Oficiálně ale v opačném pořadí, než by se dalo předpokládat. Reálné výplaty Kevina De Bruyneho a Erlinga Haalanda vypadají jinak. A kdo dvě ikony doplňuje?

V aktuálním ročníku odehrál pouze 14 ligových zápasů, vstřelil čtyři branky a přidal jednu asistenci. Od konce října do konce ledna vůbec nehrál, kvůli zdravotním problémům ani netrénoval s týmem. Kouč Erik ten Hag výbušného křídelníka využívá dál sporadicky. Naposledy ve čtvrtfinále FA Cupu proti Fulhamu (3:1) odehrál po dlouhé době celé utkání a trenér si jej na pozici podhrotové desítky chválil. Budoucnost posily z Dortmundu, která stála 72 milionů liber (1,9 miliardy korun), ale vzhledem k velké konkurenci zůstává nejistá.

23 let, útočník Týdenní plat: 373 750 liber (10 091 250 korun)

30 let, útočník Týdenní plat: 373 750 liber (10 091 250 korun)

3. David DE GEA (Manchester United)

32 let, brankář

Týdenní plat: 402 250 liber (10 860 750 korun)

Od roku 2011, kdy vkročil na Old Trafford, suverénní jednička klubu. V Anglii odchytal přes 500 zápasů. Španělově výkonnosti také odpovídá luxusní kontrakt, který platí pouze do léta 2023. Klub se svou oporou vyjednává o prodloužení spolupráce, zatím ale nabídl smlouvu s nižší gáží. Představy obou stran se liší, půjde o náročné vyjednávání. Rozhodne nejspíš i to, zda se objeví jiný klub schopný zkušeného gólmana štědře zaplatit.