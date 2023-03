Výjimečné menu v Premier League: Berger, Liverpool, boj o titul i záchranu

Reprezentační pauza je minulostí a jako tradičně s sebou kromě očekávaných i méně očekávaných výsledků národních týmů přinesla i otazníky do pokračování klubových soutěží. Ten asi největší visí nad startem Erlinga Haalanda, který kvůli blíže nespecifikovaným potížím opustil norský reprezentační sraz.

Start s osmadvaceti přesnými zásahy střeleckého krále sezony dost možná může ovlivnit boj o celkový triumf. Vždyť CIty zbývá odehrát jedenáct zápasů a každý bod bude důležitý. A nejen v boji o titul. Přiostřuje se i ve spodních patrech ligové tabulky.

Legenda na trávníku a komentář přímo ze stadionu

V Premier League má odkopáno 229 s úchvatnou bilancí 38 gólů a 28 gólových přihrávek, je jedním z hráčů z Česka, kteří zanechali v ostrovním fotbale největší stopu. Není divu, že ho anglická soutěž doteď ráda zve na exhibiční utkání legend.

A tentokrát si Patrika Bergera pozvala na trávník stadionu Manchesteru City. Na Etihad Stadium ho jen několik málo okamžiků před startem zápasu City - Liverpool vyzpovídají Karel Tvaroh a Marek Skáčik ze stanice Canal+ Sport.

Slovenský moderátor se následně přesune na své stanoviště. Z něj pak v naprosto unikátní atmosféře zaplněného stadionu nabídne svůj komentář k jednomu z nejočekávanějších zápasů tohoto kola.

Po jeho skončení nebude příliš času na oddych, což v aktuálně panujícím typicky anglickém počasí vlastně ani nevadí, neboť hned od 16.00 se představí druhý z aspirantů na titul.

Arsenal se v prvním klání s Leedsem hodně trápil, ale nakonec vydřel vítězství díky gólu Bukaya Saky. Jenže body potřebuje i družina Javiho Gracii. Ta se sice vymotala ze sestupových vod, ale na osmnáctý West Ham má jen dvoubodový náskok.

Pohárový souboj

Legenda střídá legendu. Po sobotní návštěvě Patrika Bergera na Etihad Stadium bude v neděli ve studiu Match Time od 16.30 hodnotit výkony a formu Manchesteru United bývalý záložník ‘Red Devils’ Karel Poborský.

A že to svěřenci Erika ten Haga nebudou mít jednoduché. Zavítají totiž na hřiště aktuálně pátého Newcastlu, před kterým jsou v tabulce o pouhé tři body. Magpies by se rádi podívali do pohárové Evropy, United už asi odepsali titulové naděje, ale skončit mimo TOP 4 by pro ně bylo spíše zklamáním.

Nejistý je start Marcuse Rashforda, i ten si z reprezentačního srazu přivezl nějakou bolístku. Jestli anglický střelec s výbornou formou naskočí budou československému publiku opět přímo ze St. James’s Parku reportovat Karel Tvaroh s Markem Skáčikem, kterým bude dělat společnost legenda domácích Shola Ameobi.

Kromě zmiňovaných zápasů přinese Canal+ Sport od sobotních 16.00 i standardní konferenční přenos a všechna další utkání 29. kola Premier League.

Autor je redaktorem televizní stanice Canal+ Sport

