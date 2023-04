City rozebrali Bayern: Haaland není chrt, Guardiolova past i kiksy

Dlouho čekal, až přijde správný moment na úder. Jakmile dostal prostor, Erling Haaland trestal. Nekompromisně a přesně. Ve druhé půli výrazně přispěl k tomu, že City zlomili odpor natěšeného Bayernu a nadělili silnému soupeři na cestu domů tři góly.

Norský šutér úřadoval v poslední dvacetiminutovce, kdy domácí rozjeli pořádný ofenzivní rockenroll. V 70. minutě nedělal soukromníka a načechraným centrem naservíroval gól na hlavu Bernarda Silvy. V rozjetém ročníku Ligy mistrů si připsal premiérovou asistenci, o chvíli později si udělal i jedenáctou čárku v gólové kolonce. To uklidil míč do sítě po vybídnutí od Stonese a zvýšil na konečných 3:0.

„Aby měl v téhle fázi sezony víc gólů, než odehraných zápasů, to je něco neuvěřitelného, fantastického. Také to, jak připravil gól po Bernarda. Ukázal, že je to velký hráč. Není úplný chrt, má ve hře přehled,“ smekl při hodnocení utkání ve studiu Premier Sport 2 Tomáš Rosický, legendární záložník. „Nula tři, to už je hodně nebezpečný výsledek. Podle toho, jak Manchester hrál, v závěru byl jasně lepší,“ dodal současný sportovní ředitel Sparty.

Bayern v prvním poločase nevystřelil na bránu, přesto měl lehce vyšší držení míče (52:48). Dlouho šlo o vyrovnanou partii ve strhujícím tempu, když bylo třeba, vyznamenával se i gólman Yann Sommer. Nedosáhl jen na parádní střelu Rodriho, který svou první trefou v Lize mistrů otevřel skóre.

Bayern vypadal dlouhou dobu dobře, hráči ztroskotávali především na precizně nachystaném domácím týmu. Trenér Guardiola vymyslel funkční plán, jakousi "past", jak německé snahy dokonale eliminovat. Hra bavorského giganta se rozpadla v závěrečné dvacetiminutovce. Trestuhodné a školácké chyby nabídly domácím barvám prostor a šance, které rozjetý kolos vybudil do úžasného výkonu. Na Bayernu je znát, že nemocný celek nevyléčí pouze změna trenéra a nástup Thomase Tuchela.

„Bayernu se nechce balon odkopávat, City na to byli připravením, dobře zavírali prostory, třeba Kimmich ani Goretzka se nedostali do hry. Pak rozehrával víc třeba Upamecano, v tomhle není tak silný a City toho využili. Tohle Guardiola přečetl,“ poznamenal druhý host ve studiu Pavel Horváth, asistent trenéra Viktorie Plzeň.

Nebýt gólmana Sommera, Bayern domů odlétal s mnohem vyšším přídělem a prakticky bez šance na obrat čtvrtfinálové partie. City ukázalo aktuální sílu i výborné rozpoložení. Jsou na nejlepší cestě mezi nejlepší evropskou čtyřku, trenér Pep Guardiola je zase o kousek blíž velkému snu, prvnímu triumfu v Lize mistrů na lavičce anglického celku.

Inter vyhrál v Lisabonu

Inter dal oba góly na stadionu Benfiky po změně stran. Nejprve se v 51. minutě prosadil Barella, pojistku přidal v 82. minutě z pokutového kopu Lukaku. Svěřenci trenéra Inzaghiho triumfovali venku po šesti soutěžních duelech. Vítěze dvojzápasu čeká v semifinále AC Milán, nebo Neapol.

Inter, který na podzim ve skupině dvakrát zdolal Plzeň, neprohrál ani čtvrté vzájemné pohárové utkání a v soutěžích UEFA vyhrál teprve druhé z 11 utkání na portugalské půdě. V pohárech může přejít přes některé z portugalských mužstev ve vyřazovacích dvojzápasech pošesté za sebou. V osmifinále vyřadil Porto.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27. Rodri, 70. B. Silva, 77. Haaland Hosté: Sestavy Domácí: Ederson – Akanji, Dias, N. Aké, Stones – Rodri, B. Silva – De Bruyne (68. J. Álvarez), Gündoğan (C), Grealish – Haaland. Hosté: Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, A. Davies (80. Cancelo) – Goretzka, Kimmich (C) – Coman, Musiala (69. Mané), Sané – Gnabry (80. Müller). Náhradníci Domácí: Ortega, Carson, Walker, Laporte, Phillips, Álvarez, Mahriz, Gómez, Perrone, Palmer, Lewis Hosté: Schenk, Ulreich, Sarr, Mané, Blind, Cancelo, Müller, Mazráwí, Gravenberch, Tel, Stanišić Karty Domácí: B. Silva Hosté: A. Davies, Pavard Rozhodčí Gil Manzano – Barbero, Nevado (ESP) Stadion Etihad Stadium, Manchester

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 51. Barella, 82. Lukaku Sestavy Domácí: Vlachodimos – Gilberto, Ant. Silva, Morato, Grimaldo – Chiquinho, Florentino (64. Neres) – João Mário (C), R. Silva, Aursnes – G. Ramos. Hosté: Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni (90+1. de Vrij) – Dumfries (86. D'Ambrosio), Barella, Brozović (C), Mchitarjan, Dimarco (63. Gosens) – L. Martínez (63. J. Correa), Džeko (63. Lukaku). Náhradníci Domácí: Soares, Gomes, Veríssimo, Neres, Guedes, Tengstedt, Schjelderup, Musa, Rodrigues, Tomé, Ndour, Neves Hosté: Handanovič, Cordaz, Gagliardini, de Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, D'Ambrosio, Carboni, Zanotti, Lukaku Karty Domácí: Ant. Silva Hosté: Brozović, Džeko Rozhodčí Oliver – Burt, Bennett (ENG) Stadion Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisabon Návštěva 62 594 diváků

Manchester City v Lize mistrů pod Guardiolou