Surfař se zotavuje po drsném útoku žraloka: Přišel o nohu!

Kruté momenty zažil v neděli havajský surfař Mike Morita (58). Kolem půl sedmé hodiny ranní ho u pobřeží Honolulu napadl zhruba dva a půl metru dlouhý žralok tygří, který mu ukousl pravou nohu. Jen díky duchapřítomnosti svých přátel nečekaný útok z hlubin přežil.

Zkušený milovník surfingu holdoval své zálibě v těchto místech dlouhé desítky let, ale tentokrát došlo k neštěstí. Podle Havajského ministerstva půdy a přírodních zdrojů tu byl útok žraloka naposledy zaznamenán více než dvacet let zpátky, ale i tak byla pláž prozatím pro jistotu uzavřena a vstup do vody zapovězen.

Sám Morita pak může za záchranu života děkovat přátelům, kteří mu duchapřítomně zaškrtili ukousnutou končetinu bezpečnostním lankem od surfovacího prkna. Následně ho urychleně dopravili do místní nemocnice, kde ihned podstoupil operaci. I přes tento nesmírně traumatický zážitek je v překvapivě dobré psychické kondici. Nedlouho po operaci už dokonce poslal z nemocničního lůžka poděkování všem, kdo se na jeho záchraně podíleli.

„Čeká ho dlouhá a obtížná cesta. Můj táta je ale bojovník, a i když teď čelí této nepřízni osudu, tak všichni víte, že ho to nezastaví,“ sdělil syn Mority pro místní zpravodajství. Cesta k uzdravení pro Mikea začala již první operací, ale koncem tohoto týdne má podstoupit i druhou. Jeho rodina proto okamžitě založila sbírku, která jim má pomoci pokrýt rostoucí lékařské účty. Během prvních pár dní se v přepočtu na koruny podařilo vybrat již více než milion a čtvrt.