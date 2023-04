Legendy smekají před Kvitovou: Kdo se jí zastal proti Rusce?

Připsala si velké vítězství, ale také na sebe poštvala bývalou soupeřku Světlanu Kuzněcovovou (37). Tenistka Petra Kvitová (33) si po triumfu v Miami pustila ústa na špacír a její politické názory popudily slavnou Rusku. Nesklízí ovšem jen opovržení, za Petru se postavilo hned několik českých sportovních legend. Mezi nejvýraznější patří podpora od bývalých hokejistů Dominika Haška (58) a Jiřího Hrdiny (65).

„Můj postoj je samozřejmě stále jasný, jsem proti válce a více mi záleží na lidech a hráčích z Ukrajiny. Oceňuji, že Wimbledon to měl loni těžké, když se nedávaly body kvůli tomu, že tam Rusové a Bělorusové nehráli,“ svěřila se Kvitová. Své ruské a běloruské kolegy by nechtěla potkávat ani na nadcházející olympiádě v Paříži, která je na programu příští rok. Petra ctí olympijskou myšlenku a tento sportovní svátek považuje za oslavu míru a přátelství. „Takže to mi dělá starost. A opravdu jsem ocenila, když je Wimbledon loni nepozval,“ dodala.

Její slova ale nenechala Ruska bez odezvy a okamžitě je označila za protiruskou propagandu. „Je evidentní, že Češi jsou vůči Rusům velmi zaujatí. Na celém světě panuje propaganda a rusofobie. Jsem toho názoru, že hráči by z toho měli být vynecháni. Měli by prostě jen hrát tenis,“ zněla ostrá odpověď bývalé světové dvojky pro zahraniční média.

Po drsné odpovědi od Kuzněcovové se za Kvitovou rychle postavili hned dva veleúspěšní bývalí hokejisté. „Díky Petro, že jste se nebála promluvit a vymezila jste se proti podpoře ruské imperialistické války a zločinům. Vím, že pro Vás aktivní sportovkyni je to mnohem těžší než pro mě. Vaše slova jsou velmi důležitá a věřte, že nakonec zachrání nejeden ukrajinský i ruský život,“ poslal slova podpory jeden z nejhlasitějších odpůrců války Dominik Hašek.

Pozadu nezůstal ani další vítěz legendárního Stanleyova poháru Jiří Hrdina. „Russká soudružka tenistka Kuzněcovová se vyjádřila k vyslovenému nesouhlasu s účastí Rusáků na OH Petrou Kvitovou a russofobii Čechů. Petra je jedna z mála světových sportovních špiček, které podpořily Ukrajinu a plně s ní souzním. Dokud bude Putin válčit, Rusáci na OH ne,“ nebral si klasicky servítky. Je vidět, že česká tenisová jednička není ve svých přesvědčeních zdaleka osamocena a nemusí se tak bát dát najevo svůj názor.