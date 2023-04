Slovenský fotbal truchlí: Nezvěstného fotbalistu Kunza (†48) našli mrtvého!

Ty největší obavy se naplnily. Bývalý slovenský fotbalista Radoslav Kunzo (†48), který byl poslední tři dny nezvěstný, je po smrti. Jeho tělo bylo nalezeno v obci Chorvátsky Grob, konkrétně ve čtvrti Čierna Voda. Jeho úmrtí předcházely děsivé okolnosti.

O smrti někdejšího beka Interu Bratislava informoval na sociální síti Záchranný systém Slovensko. ,,I přes velkou snahu všech záchranných složek, které pomáhaly při pátrání, byl Radoslav Kunzo nalezen bez známek života," píše se na Facebooku.

Naposledy byl rodák z Košic spatřen 9. dubna o půl třetí v noci, kdy jel autem přes Chorvátsky Grob. Z neznámých důvodů pravděpodobně nezvládl řízení a vyletěl ze silnice. Poté narazil do stromů, do větších kamenů s odrazkami i do reklamních tabulí. Z místa nehody ale Kunzo odešel po svých.

Podle informací TV JOJ ho měla náhodná kolemjdoucí ošetřit, protože krvácel z ucha. Poté byl ještě zachycen na několika záběrech z bezpečnostních kamer. Následně už o něm nikdo neslyšel. Zatím se neví, jak a proč Kunzo zemřel. Děsivá souvislost s nehodou se ale pochopitelně nabízí.

,,Naposledy jsem ho viděl v pátek, hráli jsme zápas. Od té doby jsme nebyli v kontaktu. Z toho utkání odešel. Vzhledem k tomu, že se to stalo v noci, tak netuším, co se mohlo přihodit. Byl to bezproblémový, příjemný člověk," uvedl Jaroslav Minarovič, prezident fotbalového celku Slovenský Grob, který Kunzo vedl coby kouč. Kromě Interu Bratislava působil Kunzo například v Košicích nebo Pezinku. Zahrál si i v zahraničí, konkrétně v Rakousku za Kapfenberg a v Německu za Rust.