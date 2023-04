Vězněná basketbalistka Grinerová nebude mlčet: Kniha o děsech v ruském žaláři!

Jen málokdo si umí představit, co příšerného si musela prožít americká basketbalistka Brittney Grinerová (32) za mřížemi ruského vězení, kde byla nucena strávit deset měsíců poté, co u ni loni v únoru našli na letišti náplně do elektronické cigarety obsahující konopný olej. Nyní hráčka uvedla, že o hrůzných zážitcích vydá knihu!

Americká basketbalová hvězda Brittney Grinerová připravuje knihu o svém desetiměsíčním věznění v Rusku. Vydavatelství Alfred A. Knopf v prohlášení uvedlo, že paměti dvaatřicetileté hráčky by měly vyjít na jaře příštího roku.

Grinerovou zatkli loni v únoru kvůli náplni do cigarety na moskevském letišti. V srpnu ji soud za pašování drog poslal na devět let do vězení. Domů se dostala v prosinci po výměně vězňů za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta.

Dvojnásobná olympijská vítězka hrála v Rusku za Jekatěrinburg, s kterým čtyřikrát vyhrála Evropskou ligu. ,,Hlavním důvodem, proč jsem se tehdy do Ruska vracela za prací, bylo, že jsem chtěla, aby na mě byly moje žena, rodina a spoluhráčky hrdé. Po neuvěřitelně náročných deseti měsících ve vězení jsem vděčná za záchranu a za to, že jsem doma. Čtenáři se dozvědí můj příběh a zjistí, proč jsem tak vděčná za tu masivní podporu od lidí z celého světa," uvedla v prohlášení Grinerová. Zadržena byla týden před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu, na který USA reagovaly zavedením sankcí proti Rusku.

V únoru podepsala Grinerová novou smlouvu s Phoenixem, s kterým v roce 2014 ovládla WNBA. V Rusku si hvězdné hráčky podle agentury AP mohly vydělat až milion dolarů za sezonu, zatímco v zámořské soutěži je to zhruba čtvrt milionu.