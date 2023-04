Šokující příběh Schickova spoluhráče: Na Slovensku zdrhal před medvědem!?

Že se na Slovensku vyskytují ve volné přírodě medvědi, to je známá věc. Na vlastní kůži to pocítil i fotbalový brankář bundesligového Bayeru Leverkusen Lukáš Hradecký (33). Spoluhráč českého dua Patrik Schick (27) – Adam Hložek (20) se v rozhovoru rozpovídal o mrazivém zážitku.

Na Slovensku se narodil a málem tam také přišel o život. Finský gólman Lukáš Hradecký se podělil o dramatický příběh z prostředí slovenské přírody, když v roce 2019 vyrazil do rodné Bratislavy na dovolenou. Během oddychu si jednoho dne šel zaběhat do lesa, ale v tom se mu do cesty připletla nečekaná návštěva.

Nohy na ramena

„Viděl jsem, jak se v dálce něco hýbe,“ popisoval situaci pro Bild. „Nehodlal jsem zkoumat, jestli se jedná o medvěda nebo velkého psa. Rozhodně by mě ani nenapadlo dělat mrtvého. Vzal jsem tedy nohy na ramena a díky bohu jsem z toho vyšel živý.“ Fakt, že Hradecký do toho umí šlápnout, dokazují podle něj i klubové kondiční testy.

„Mé kondiční výsledky vám potvrdí, že jsem měl loni v létě při běhání nejvyšší tep ze všech,“ uvedl gólman německému deníku. Obavy majitele 83 startů za finskou reprezentaci ale byly oprávněné. Naši sousedé totiž patří k zemím s největší populací medvěda hnědého v Evropě.

Obavy ale Hradecký nemusí mít ze současné formy Leverkusenu. Bayer má nyní vítěznou šňůru pěti zápasů v řadě včetně cenného skalpu nad Bayernem Mnichov. Momentálně se nachází na šestém místě Bundesligy, což by jim zajistilo postup do kvalifikace Evropské konferenční ligy.