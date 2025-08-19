Poslední tým z Polska šponuje cenu útočníka, který zajímá i Slavii: Chceme rekord

Předplatné

Lechia Gdaňsk je podle polských zdrojů ochotna uvolnit fotbalistu Tomáše Bobčeka i s bonusy za částku 10 milionů eur (přibližně 245 milionů korun). Slovenský útočník je v posledních dnech spojován se zájmem pražské Slavie, uvedená cena by atakovala přestupový rekord polské Ekstraklasy.

Slavia hledá dalšího útočníka kvůli trestu na šest zápasů pro Tomáše Chorého, který v utkání na Slovácku udeřil brankáře Milana Heču do rozkroku. Novinář Pablo Oliveira jako první přišel s informací, že se český mistr zaměřil na Bobčeka. Ačkoliv je Gdaňsk po pěti kolech v tabulce poslední, třiadvacetiletý Slovák je s pěti góly aktuálně nejlepším střelcem polské ligy.

Polský web Dziennik Baltycki uvedl, že Lechia si Bobčeka velmi cení a v letním přestupním období ho nechce prodat. Zájemců je údajně více, dosud nejvyšší nabídka prý byla šest milionů eur (přibližně 147 milionů korun) bez bonusů, což je pro klub nepřijatelné. Ochotný je jednat o nabídce minimálně 10 milionů eur.

Skvělá bilance za poslední dva roky

Bobček má smlouvu v Gdaňsku do konce června 2027. Lechia tak drží trumfy v rukou. Navíc očekává, že kanonýr by mohl být povolán do slovenské reprezentace, což by jeho hodnotu ještě zvýšilo.

Odchovanec Ružomberka do Polska zamířil před dvěma lety za zhruba 600.000 eur (přibližně 14,5 milionu korun). Ve 46 zápasech stihl nastřílet už 21 gólů a na dalších sedm přihrát.

