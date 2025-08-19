Jediný český sudí na EuroBasketu: Trenéři jsou složité osobnosti. Jak oslovuje hvězdy NBA?
Od roku 2015 je mezinárodním rozhodčím FIBA, českou nejvyšší soutěž v basketbalu píská sedmnáct let. Má zkušenosti z evropských pohárů a jako jediný český rozhodčí se představil na EuroBasketu 2022, kdy posuzoval základní skupinu v Německu. Po třech letech byl znovu vybrán, aby řídil basketbalový svátek Evropy. „V základní skupině odpískám tři až pět zápasů. Pak se uvidí. Jste tak dobrý, jak dobrý byl váš poslední hvizd,“ říká Ivor Matějek (46) před startem šampionátu.
Jste jediným českým rozhodčím na EuroBasketu 2025. Co všechno musí arbitr těsně před šampionátem absolvovat?
„Ten proces je trochu delší. Na začátku je nějaký výběr sudích, kteří se vůbec turnaje zúčastní. Necelý měsíc před startem se list rozhodčích seškrtal na finálních 45 jmen, deset rozhodčích zůstalo v módu náhradníků. Třeba fyzicky se člověk připravuje dlouhodobě. Zároveň absolvujeme nějaké další turnaje, já byl třeba na EuroBasketu žen. Jsme sledovaní a hodnocení. I na základě toho se dělá konečný výběr. Jsem rozhodčím Champions League, takže se dlouhodobě připravujeme na vrchol sezony, kterým kontinentální šampionát mužů určitě je.“
Takže vás FIBA hodnotí na základě dlouhodobých výsledků?
„Ano, máme nějakého hodnotitele, který se většinou dívá přes video na daný zápas. Dělá rozbor, po utkání s ním absolvujeme brífink. Na základě těchto hodnocení si FIBA vyhotovuje listinu sudích. Nebudu říkat žebříček, protože nejsme hodnocení v nějakém pořadí. Jsem v tuto chvíli jediný český rozhodčí, který na té listině je.“
Podle jakých kritérií jste hodnoceni?
„Jde o komplexní škálu. Hodnotí se samotné věci na hřišti, které pískáte, zároveň se ale řeší i nějaká sebeprezentace, to, jak vypadáte fyzicky, řeší se i styl komunikace s hráči, trenéry i s dalšími rozhodčími mezi sebou. Není to jen o tom, jestli člověk zapíská pět nebo deset faulů. Taky se dbá na celkovou koncepci zápasu, jak zvládáte emoce a dění na palubovce.“
Říkal jste, že je důležité i to, jak rozhodčí vypadá. Arbitr s nadváhou tedy nemá šanci se dostat na takovou akci?
„Řeknu to ještě jinak. Jsou rozhodčí, u kterých byste na první pohled řekl, že je to nějaký pán v letech padesát plus, ale zase může nabídnout zkušenosti a má svou rozhodcovskou kvalitu. Větší důraz se v tomhle klade na mladší rozhodčí, aby byli v odpovídající fyzické kondici. Máme dvouměsíční plán, děláme fyzické testy, jsme monitorováni. Není mantra, že člověk, který má o pár kilo víc, by nemohl pískat. Moje domněnka je ale taková, že pokud se objeví dva stejně kvalitní rozhodčí a bude se mezi nimi vybírat, tak i to, jak vypadá fyzicky, může být kritériem. Musíme se prostě částečně vyrovnat hráčům, kteří jsou dnes mimořádně atletičtí.“