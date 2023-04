Šokující detaily smrti fotbalisty Kunza (†48): Nehoda? Všechno je jinak!

Ta zpráva slovenským fotbalem otřásla. Někdejší hráč Interu Bratislava Radoslav Kunzo (†48) byl po třídenním pátrání nalezen mrtvý. Nyní na povrch vypluly znepokojivé detaily ohledně jeho smrti. Jak a proč vlastně zemřel?

Kunzo boural se svým vozem v noci ze soboty na neděli v obci Chorvátsky Grob, když narazil do reklamních tabulí, stromů a kamenů. Následně z místa nehody odešel, přičemž se mu po několika minutách mělo podle informací TV JOJ dostat zdravotní péče od jedné z kolemjdoucích, která si všimla, že krvácí z ucha. Poté ho zachytilo několik bezpečnostních kamer. To bylo naposledy, co byl spatřen naživu. Po oznámení úmrtí se logicky nabízelo, že někdejší bek zemřel na následky autonehody, ale pravda je mnohem pochmurnější.

Pátrání bylo ukončeno v úterý večer, když fotbalistovo tělo našel v lese náhodný pejskař, konkrétně v části Čierna Voda. Kunzo se uprostřed přírody oběsil. Kolejdoucí neváhal a zavolal pátrací týmy včetně záchranky. „Našli jsme svého spoluhráče. Je to pro nás strašně bolestivé,“ řekl pro Nový Čas jeden ze známých exfotbalisty ze Slovenského Grobu, jehož tamní fotbalový celek působí v páté lize. Zde byl uveden v roli hrajícího kouče.

Zabil se kvůli dluhům?

Velká rána je to také pro rodiče a jeho bratra Františka, který uvedl, že tragédii nebude nikdo z rodinných kruhů komentovat. Proč se ale bývalý hráč MFK Košice rozhodl vzít si život? Na vině budou pravděpodobně finanční potíže, které se postupem času prohlubovaly. Šlo o nesplacené dluhy. Jaké?

Finančního web finreg.sk uvádí, že Kunzovo jméno figurovalo od listopadu 2021 na seznamu dlužníků Sociální pojišťovny. A nutno podotknout, že se nejednalo o žádnou malou částku. Dlužil přes 50 tisíc korun. To ale nebylo vše! U Všeobecné zdravotní pojišťovny vytvořil „sekeru“ ve výši 26 tisíc. Přičtěme k tomu pět exekucí v letech 2020 až 2022 a rázem zde máme pravděpodobný důvod sebevraždy.

Kunzovo úmrtí je o to tragičtější, že loni se mu a jeho partnerce narodil syn, který ale bude muset vyrůstat bez svého biologického otce. „Rado byl skvělý parťák, spoluhráč i trenér. Spolehlivý a poctivý, žádný podvodník. V poslední době ale působil vážnějším dojmem,“ prozradil pro slovenský deník jeden z Kunzových kamarádů. „Se svými starostmi se bohužel nikomu nesvěřil. Možná si myslel, že to zvládne sám,“ doplnil na závěr. Bohužel nezvládl…