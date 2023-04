Svět motorsportu v slzách: Tragická smrt dětského jezdce! (†14)

Úmrtí potomka je to nejhorší, co může rodiče potkat. V případě rodičů Jennifer a Daniela Epifaniových je ztráta dítěte o to krutější, že jejich syn Elia zemřel v pouhých čtrnácti letech. Mládežník patřil mezi nadějné jezdce motoristického světa. Jeho život ale ukončila zdánlivě nenápadná nemoc.