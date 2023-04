Vlhová opět dráždí: Posílá pozdravy z dovolené...nahoře bez?!

Nedávno dráždila představivost svých příznivců odvážnou fotkou z pláže. Nyní se lyžařka Petra Vlhová (27) odhalila znovu. Hvězdná Slovenka si užívá s přítelem Michalem Kyselicou zaslouženou dovolenou po náročné sezoně, která nedopadla úplně podle jejich představ. A právě u moře pořídila snímek, na kterém to vypadá, že je nahoře bez!

Zatímco v její rodné zemi byl na mnoha místech o velikonočních svátcích sníh, ona si užívá sluníčka a tepla v exotickém ráji. Stejně jako tamní teploty, i poslední snímky Petry Vlhové jsou pořádně žhavé.

Držitelka zlaté medaile z olympiády v Pekingu se na instagramu pochlubila sérií fotek, na kterých jen září. Společně s partnerem Michalem si užila potápění, ochutnávku tamní gastronomie, návštěvu trhu, romantiku u vína nebo západ slunce. „Off season,“ napsala rodačka z Liptovského Mikuláše ke snímkům, přičemž na jednom z nich se culí vedle roztomilé opičky.

Pánskou část fanoušků pak jistě zaujme momentka před skaliskem. Na ní je Vlhová společně s Kyselicou. Na tom by nebylo nic zvláštního, jenže to vypadá, jako by vítězka křišťálového glóbu pózovala nahoře bez! Jestli tomu ale tak skutečně bylo, nebo jen záměrně provokovala fantazii sledujících, to už zůstane s největší pravděpodobností ve hvězdách.