Šéfka házenkářek Mostu o střetu s realitou v LM: Rozpočet je jinde

Turbulentní sezonu prožívají české házenkářské hegemonky z Mostu. V domácí soutěži útočí na rekordní desátý titul v řadě, což nemá obdoby, jenže v Lize mistryň si dosud neškrtly, když při samých porážkách ztrácely rozdílem třídy. Nejen to mělo za následek výměnu trenéra, kdy polského kouče Adriana Struzika nahradila dvojice Jiří Tancoš - Jiří Hanus. Na rozdíl mezi tuzemskou a evropskou házenou naráží předsedkyně „Černých andělů“ Pavla Chotěborská. „Je to především o financování,“ reaguje na častou bolest při konfrontaci českého a mezinárodního prostředí v mnoha sportech.

V elitní evropské soutěži sbíráte jednu porážku za druhou. V čem je Liga mistryň pro českého klubového zástupce specifická?

„Je to strašně těžké. V praxi můžeme vidět obrovský rozdíl mezi špičkou evropské klubové házené a házenou, kterou produkujeme u nás. Fakta se dají shrnout do jediného konstatování, že je to o financování. Celky v Lize mistryň jsou namíchané z hráček z různých zemí, ať už zmíním namátkou maďarské, norské týmy i další. V Mostě se dlouhodobě snažíme postavit kádr z nejlepších českých a slovenských hráček, občas zařadíme nějakou jinou cizinku.“

Co tedy chybí k tomu, aby Most mohl pomýšlet třeba na střed tabulky v základní skupině Ligy mistryň?

„K tomu by byl zapotřebí úplně jiný rozpočet, než jakým disponujeme. Je to dané i případnou silou sponzorů.“

Baník Most startoval v Lize mistryň už před třemi lety. Můžete srovnat tehdejší období s aktuální sezonou?

„Asi největší změnou je, že předtím byly čtyři skupiny po čtyřech týmech. Momentálně se hraje ve dvou skupinách po osmi účastnících. Nemusím zdůrazňovat, jak je to časové náročné pro hráčky, realizační tým i celý klub. Do toho máme MOL ligu a Český pohár. Od září jedeme podle hracího modelu víkend – středa – víkend. Stává se, že v pondělí přiletíme ze zahraničí a ve středu cestujeme na Slovensko k zápasu MOL ligy.“

Akce roku 2023: Špindl, eurobasket i rugby nebo ženský mundial Video se připravuje ...

V čem se ještě Liga mistryň od tuzemských soutěžích liší?

„Například v posuzování hry z pohledu rozhodčích. V Lize mistryň sudí připouštějí tvrdou hru. Některé fauly nepískají, a pokud ano, tak nařídí jen devítimetrový hod. Kdežto v MOL lize za podobné zákroky následuje sedmička, trest na dvě minuty a skoro červená karta. Není snadné přehodit hlavu z mezinárodní soutěže na tu domácí. Přesto je pro naše hráčky každý start v Evropě zážitkem.“

Ligu mistryň musíte hrát v hokejové areně v Chomutově. Jak si na jiné prostředí zvykáte?

„Pro nás je tohle stěhování z Mostu náročné na organizační zajištění. Děláme to prakticky ve čtyřech až pěti lidech, pomáhají nám dobrovolníci i naše rodiny. Musíme nastavit v chomutovské aréně parametry pro házenkářské hřiště, po zápase všechno zase zbourat. Zrovna v první polovině ledna to takhle praktikujeme po dva víkendy po sobě.“

Proč jste nedávno přistoupili k trenérské změně u „áčka“?

„Polský trenér Adrian Struzik byl v Mostě rok a půl. Vůbec jsme neuvažovali, že bychom ho odvolali během sezony. Měl smlouvu do konce letošního května. Do poslední chvíle jsme chtěli jeho kontrakt dodržet. Nevyvíjeli jsme na něj tlak s ohledem na prohry v Lize mistryň, protože už před sezonou jsme počítali s tím, že každý bod, který bychom získali, by měl cenu zlata. Jenomže herní projev měl klesající tendenci i s ohledem na výkony v MOL lize. Potřebujeme se soustředit na domácí soutěž, v níž obhajujeme český titul.“

Tým převzali Jiří Tancoš a Jiří Hanus. Jaká je jejich pozice?

„Navzájem se doplňují. Mají rozdělené úlohy, navíc pracují dál u mládežnických týmů v klubu. I hráčky vědí, že mise současných trenérů u áčka potrvá do 31. května.“

Doma útočíte na rekordní desátý titul, což by v historii ligy nemělo obdoby. Je zápis do historie motivací?

„Byl by to asi unikát. Ale nepředbíhejme. Je to rovněž zásluhou toho, že hráčky mají v Mostě na české poměry výborné podmínky, zázemí, zdravotní péči, rehabilitaci a vše co potřebují.“