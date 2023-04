Růžičkova Marie vyrazila do Egypta: Nová prsa v ráji!

Hurá za sluníčkem! Manželka hokejového trenéra Vladimíra Růžičky zabalila sobě i dcerce Lejle kufry a z upršeného Česka vyrazila do dovolenkové destinace. A tuhle volbu si nemůže vynachválit. Její nadšení je patrné i z obsahu, který přidává na sociální sítě.

Maruška si v lednu nechala zvětšil objem svých ňader z 420 mililitrů na 685. Pompézní dílo se zdařilo, takže by byl hřích, kdyby manželka kouče Vladimíra Růžičky (59) nový dekolt schovávala.

A jak to nejlépe udělat, než v plávkách, zvlášť když si ráda čas od času vyrazí odpočinout do teplých krajin. Tentokrát spolu s malou dcerou a kamarádkou vyrazila do Egypta, kde si užívá příjemné počasí a relax u vody. Na sociálních sítích své sledující průběžně zásobuje momentkami z celého dne a k překvapení některých fanoušků dokonce ukázala i fotku, na které se od srdce směje.

„Musím ji sem dát, abyste si nemysleli, že jsem vážná. Naopak. Velice ráda se směju. Jen to všem neukazuju a neumím to na povel,“ přiznala Marie u obrázku z bazénu. Pohody v Hurghadě si užívá i její dcerka Lejla, ze které je malá parádnice.

„Pro její úsměv udělám cokoliv. Není nic krásnějšího, než spokojené a šťastné dítě, které vám 10krát za den opakuje, jak vás miluje. Pro tebe vše. Tolik tě miluju,“ napsala k fotce své dcery Růžičková. Pozornému oku neuniklo, že malá Lejla je nejen oblečená do hezkých šatů, ale máma ji kývla také na trochu šminek. „Ano, na dovolené k šatičkám jsem jí dovolila trochu rtěnky,“ potvrdila Marie předem, aby předešla vyčítavým dotazům.