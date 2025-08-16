Šok! Zbrojovka padla. Vyhraje o dvanáct bodů, ne o patnáct, usmál se kouč Prostějova
Pozor! Je tady první větší rozčarování fanoušků Zbrojovky, kterých dorazilo na Srbskou ke čtyřem tisícovkám. Viděli propad s Prostějovem (1:2), premiérovou porážku největšího favorita v sezoně. Domácí nic neodflákli, zároveň neukázali nutný nadstandard. Dostali dva lehké góly z brejků, navíc dohrávali dvacet minut v deseti bez vyloučeného Jakuba Klímy. „Pro náš malý klub je to velké vítězství. Byl to pěkný zápas,“ kochal se naopak Jozef Weber, šéf hanácké lavičky. „Je důležité vzít si z toho ponaučení. Máme na čem pracovat,“ podotkl jeho protějšek Martin Svědík.
Po tomto víkendu může mít druhá ligy nového lídra. Zbrojovka dala trůn k dispozici pronásledovatelům. Zapsala totiž nečekanou ztrátu. Prostějov měl doteď na svém kontě jednu výhru. Nyní přidal druhou a naprosto neočekávanou. O to sladší. „Svěďa je teď smutný,“ všímal si Weber.
„Říkal jsem mu, že se dnes změnila jediná věc. A sice, že akorát nevyhrají soutěž o patnáct, ale o dvanáct bodů,“ přidal vtipnou glosu směrem ke kolegovi Martinovi Svědíkovi, s nímž se před utkáním přátelsky objal. Pak už z nich byli devadesát minut konkurenti.
Outsider se utrhl do vedení po výborné akci (se šťastnou tečí obránce) kapitána Jana Koudelky, jenž se v kariéře také mihnul ve Zbrojovce. Další zásah přidal Daniel Hais, jenž napálil balon nechytatelně mimo Hrdinův dosah. Dva kontry, dva góly.
„Klukům jsem říkal, že jediná disciplína, o které jsem stoprocentně přesvědčený, že v ní nevyhrajeme, je držení balonu,“ vyprávěl Weber, jehož celek vystavěl základ úspěchu na pevné defenzivě a rychlém přechodu dopředu. „Zbrojovka postoupí do první ligy, už to na ni malinko skládá. Kvalitu má ohromnou. Ale druhá liga je těžká soutěž, nějaké body poztrácí. Nikdo si nemohl myslet, že jich udělá devadesát. Před naším mužstvem smekám. Naši krajní hráči i stoper hráli ještě na jaře MSFL. Jsem rád, že v tomto velkém zápase obstáli,“ těšilo ho.
Kanakimana přišel nepřipravený
Radost měl také z toho, že rychlý Benny Kanakimana šel do hry až na poslední minuty. Měl z něho obavy, chodil se na jeho kousky dívat v Drnovicích, když reprezentant Burundi válel za Vyškov. „Přišel nepřipravený, ale je otázka času, kdy se začlení do základní sestavy,“ zmínil Svědík.
Domácí skórovali až úplně na konci, kdy se přesně trefil střídající Daniel Kutík. Jinak bušili do zavřených vrat, nezvládali finální fázi. Nakonec se vzepjali k drtivému tlaku, byť hráli od 70. minuty bez přísně vyloučeného Jakuba Klímy. „První žlutá karta nebyla,“ ucedil Svědík. „Rozhodčí vůbec nechci komentovat, musel bych se hodně zlobil za to, co tady předvedli,“ dodal naštvaně.
Byl to vypjatý střet, v němž se trenérské štáby střídavě vztekaly. Žlutou kartu obdrželi kouč vítězů Jozef Weber i domácí asistent Jiří Saňák. Když rozhodčí Vojtcěh Opočenský ukončil pětiminutové nastavení, pár borců z týmu hostů kleslo nadšeně do kolen. „V závěru jsme to s vypětím všech sil udrželi,“ ulevil si Weber, jenž svým svěřencům při předzápasové přípravě u videa promítal slabší fáze v předchozích utkáních soupeře.
Nechtěl, aby viděli, jak Svědíkův soubor rozstřílel Příbram. „Nechtěl jsem naše mladé kluky zbytečně strašit nějakou demolicí,“ vysvětlil, jak jim dodával kuráž. Speciální prémie však na cestě nejsou. I když způsobil triumf Prostějova menší pozdvižení. „Teď byl dole šéf, ale nemám to rád,“ přiznal.
Zbrojovka po remíze v derby s Artisem podruhé ztratila. Hodně jí chyběl zraněný Jan Juroška, kvůli tomu se musel Klíma přesunout na pravého beka a Denis Granečný stáhnout na levého. Mimo hru byl i nemocný středopolař Patrik Žitný. „Nesmíme dostávat góly po nezodpovědnosti,“ zlobil se Svědík.
Nejdřív se hněval na Martina Rymarenka, pak na kapitána Stanislava Hofmanna. „Soupeř hrozil z každé brejkové situace. Z výsledku jsme všichni hodně zklamaní. Kór doma před skvělými diváky. Kluci se i v deseti snažili s tím něco udělat. Ale tohle nestačí. Zase jsme dostali dva góly. S takhle děravou defenzivou budeme mít problémy s každým. Mančafty sem nepřijedou hrát otevřenou partii,“ zdůraznil. „Ani jsem nečekal, že projedeme soutěží jako nůž máslem,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|4
|1
|1
|17:7
|13
|2
Ústí
|5
|4
|0
|1
|13:6
|12
|3
Opava
|6
|3
|3
|0
|9:4
|12
|4
Táborsko
|6
|4
|0
|2
|11:7
|12
|5
Baník B
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|6
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|7
Slavia B
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|8
Jihlava
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|9
Prostějov
|6
|2
|1
|3
|7:7
|7
|10
Sparta B
|5
|2
|0
|3
|2:7
|6
|11
Č. Budějovice
|6
|1
|2
|3
|4:13
|5
|12
Vlašim
|5
|1
|1
|3
|7:8
|4
|13
Chrudim
|4
|1
|1
|2
|7:9
|4
|14
Artis
|4
|1
|1
|2
|4:11
|4
|15
Příbram
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|16
Kroměříž
|5
|0
|0
|5
|4:13
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup