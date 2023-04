Osm zdravotníků před soudem kvůli smrti božského Maradony (†60): Prostá vražda ...až 25 let v base!

Bílé pláště proti černým talárům. V Argentině se schyluje k justičnímu procesu kvůli smrti národního boha míče (nejen) kopaného: Diega Armanda Maradony (†60). A teď bůh suď…

Obhajobu lékařů, sester a dalších pečovatelů o fotbalového mistra světa z roku 1986 odvolací soud v San Isidro jednomyslně zamítl. Doktor Maradonovy rodiny Leopoldo Luque, psychiatrička Agustina Cosachovová a šest dalších zdravotníků měli být souzeni za zabití z nedbalosti s nižším trestem (od jednoho do pěti let za mřížemi). Teď za »prostou vraždu se zlým úmyslem« obžalovaným hrozí až 25 let v base!

„Nechali ho napospas osudu,“ tvrdí prokurátor. Argentinec – léta závislý na kokainu i alkoholu – krátce před smrtí v listopadu 2020 šel pod Luqueho kudlu kvůli krvácení do mozku. Po osmi dnech byl propuštěn do domácího léčení. Orlando Díaz, jenž vede soudní líčení, na základě posudku expertů soudí, že zbožňovaný Diego by měl v nemocnici větší šanci na přežití: „Jeho lékařský tým s ním zacházel bezohledně a nedostatečně.“ Tuhle verzi potvrzují i předloni odtajněné hovory nad Maradonovou smrtelnou postelí. „Tlusťoch jde do kytek…“ stanovil tenkrát lékař.