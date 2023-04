Podivná smrt ruské házenkářky: Viktorii (†29) našli mrtvou před domem!

Za pár týdnů by půvabná ruská šampionka oslavila kulatiny. Bohužel se jich ale nedožila. Házenkářku Viktorii Divakovou našli v pondělí mrtvou před domem v Astrachani. Tamní média mluví o tom, že žena zemřela podivným způsobem, který je v Rusku během posledních měsíců stále rozšířenější. Povětšinou se ale týká těch, kteří nesouhlasí s okupací Ukrajiny, nebo jsou proti srsti prezidentu Putinovi.

Viktoria ještě den před svou smrtí odehrála zápas proti CSKA. V pondělí už ale nebyla mezi živými. Podle předběžných informací měla vypadnout ze svého bytu, který se nacházel v 8. patře. Zraněním ještě před příjezdem záchranářů podlehla.

Policie okolnosti házenkářčiny smrti stále vyšetřuje. Předběžně se ale mluví o nešťastné náhodě, stejně jako ve většině jiných úmrtí, které souvisí s pádem z okna. Ruský web Championat.ru podotýká, že vyšetřovatelé údajně nenašli žádný dopis na rozloučenou. Kromě toho pondělní události nenaznačovaly, že by si Viktorie plánovala vzít život.

„Všichni jsme v šoku. Nikdo pořádně nechápe, co se mohlo stát. V 11 hodin ráno sdílela přátelům fotky, jak si koupila novou kočku. A ve 14 hodin byla pryč,“ vrtěl hlavou Viktoriin trenér Alexej Aleksejev. „Nikdo nechápe, co se událo od těch 11 do 13 hodin. To je skutečná katastrofa pro nás všechny,“ pravil kouč.

Viktoria za sebou zanechala mnoho sportovních úspěchů. S týmem Dynamo Sinara získala celkem tři tituly, později hrála také v Krasnodaru, Německu i Bělorusku. V roce 2009 pak vybojovala titul juniorské vicemistryně Evropy.