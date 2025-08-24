Slon je hradecké dítě Štěstěny! Dva dny mi neodepsal, líčil Horejš přestupovou anabázi
Balvan, který spadl celému Hradci po vydřeném vítězství 1:0 nad Olomoucí, musel být slyšet až v Pardubicích. „Nejtěžší utkání, co jsem tady,“ vydechl trenér vítězů David Horejš. V týdnu se spekulovalo, že v případě neúspěchu, by měl u klubové generality velmi složitou pozici. Dramatické scénáře jsou minulostí, Východočeši sebrali první výhru v sezoně.
Ve středu se rozhodl zrušit klasickou tréninkovou jednotku, mužstvo vytáhl na padel. Nápad Davida Horejše zabral. Hráči si vyčistili hlavy zaneřáděné nečekanými starostmi a proti Hanákům vytáhli nejtýmovější kus v ročníku. Všichni věří, že vydřená partie zlomí sezonu. A taky vymodlený příchod Toma Slončíka. „Jsem rád, že nás upřednostnil před většími kluby. Nesmírně si toho cením. On ví, že tady fotbal dělá dobře,“ usmíval se hradecký kouč.
Ulevilo se vám po první výhře v ročníku?
„Moc. Po remíze na Slavii jsme se dostali pod tlak nesmyslnými věcmi, které se na této úrovni nesmí stávat. V závěru jsem na mužstvu cílil mírnou nervozitu, proto si výhry strašně cením. Hráli jsme se silným soupeřem a konečně vyhráli. V týdnu jsem se s kluky hodně bavil, uspořádali jsme teambuilding, kde jsme si řekli, jakých věcí se chceme vyvarovat. Hráči zareagovali naprosto skvěle a já si jich za to vážím.“
V Hradci jste rok a půl. Byl to dnes pro vás nejtěžší zápas?
„Dneska stál dole kluk v šedivé mikině s terčem na zádech. Psali jste o tom celý týden, i vy jste tomu trošku pomohli. (usměje se) Ale já to přijímám, já jsem zodpovědný za výsledky, za červené karty. Tak to prostě je. Celý týden jsem se soustředil jen na to, co mohu ovlivnit. A tím byl výkon týmu. Já jsem v Hradci spokojený, často o tom mluvím. Zcela na rovinu, byl to pro mě nejtěžší zápas, co jsem tady.“
Výrazný přínos měl Tom Slončík. Vy jste si jeho příchod vymodlil, že?
„Prvních šedesát minut na mě působil jako na jaře, kdy přišel, a my porazili Bohemians 2:0. Dneska se vrátil zase vítězstvím. Je to takové naše dítě štěstěny. Toma jsme chtěli, protože je v určitých věcech nadstandardní. S ohledem na jeho růst, je Hradec dobrá volba. Já jsem rád, že nás upřednostnil před většími kluby. Nesmírně si toho cením. On ví, že tady fotbal dělá dobře. Dnes nám moc pomohl.“
Musel jste na něm hodně pracovat, aby kývl Hradci?
„Na svůj věk není Tom úplně jednoduchý. Mluvili jsme spolu asi dvakrát, možná třikrát v týdnu. A víte, jak zakončil poslední hovor?“
To netuším.
„Že si cení toho, jak jsme se o něj na jaře v Hradci starali, že má klub rád, ale že zvažuje ještě jednu nabídku. Vy jistě víte odkud.“
Byla z Baníku.
„Tak. Tom si vzal čas na rozmyšlenou a řekl mi, že budu první, komu své rozhodnutí poví. No, a já mu psal. Vyfotil jsem mu skříňku, kterou měl v kabině připravenou. A on mi dva dny neodepsal. Vůbec nekomunikoval, byl uzavřenej do sebe. Vlastně ani nevím, kde pořádně byl. Tak jsem mu psal, že na něj v Hradci čekám. A pořád nic. Pak jsme byli na večeři a on nám sdělil, že rozhodl pro nás. Byl jsem samozřejmě moc rád.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|2
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Hr. Králové
|6
|1
|2
|3
|7:10
|5
|13
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|14
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu