Jankto vymetený ze Sparty: Proč se neomluvil za malér s policií?!

Před dvěma lety namaloval obraz Kobeho Bryanta, který se vydražil na charitu. Loni přestoupil z italské Sampdorie do španělského Getafe. Ten chlap je mimořádný! A tento týden Jakub Jankto (27), už coby fotbalista Sparty, přestoupil mezi známé tváře, které flagrantně překročily zákon.

Jankto není žádný prosťáček, jemuž bylo dáno šikovně kopat do míče a jinak neumí do pěti počítat. Má talent na více činností. A kolem sebe spoustu lidí, kteří by mu mohli poradit. I ve Spartě, kde do konce sezony hostuje z Getafe, byť už si za ni patrně nezahraje. Přesto, poté, co byl v úterý přistižen za volantem bez řidičáku a ještě navrch odmítl test na drogy, reaguje, jako by byl oběť.

Mějte se, bizoni

„V posledních letech a hlavně poslední rok se kolem mě nashromáždilo tolik věcí, že je lepší zbrzdit a myslet i na svoje zdraví,“ napsal ve vyjádření, kterým na událost reagoval. Patrně narážel i na nedávný coming out, v němž odhalil svou homosexuální orientaci. Což ovšem nemá s řízením bez oprávnění pražádnou souvislost.

„Nebyl to pro mě nejlepší sportovní rok, ale vždy jsem preferoval klubové výsledky. O to víc mě mrzí, že moje zdraví a mentální rozpoložení nedovolí pokračovat v honbě za titulem a pohárem,“ zalitoval a dodal: „Nenajdu ani slova, jak obrovsky chci poděkovat celé Spartě! Díky všem hráčům, trenérům a fanouškům! Vážím si i podpory všech lidí okolo včetně médií, kdy jsme si projevovali vždy vzájemný respekt. Mějte se, bizoni.“

Hezké, ale něco tam od táty tříletého klučiny Davida, s jehož maminkou Markétou se před půldruhým rokem rozešel, chybí: Globální sportovní hvězda, reprezentant, vzor pro mládež nenašel sílu se za řízení bez oprávnění omluvit! Natož aby komentoval důvody odmítnutí testu na drogy – nebo se za to též omluvil, protože uspokojivě vysvětlit zneužití díry v mizerných českých zákonech lze jen těžko.

Psycholožka varuje: Měl vyhledat odbornou pomoc

Svěřil se skrz sociální síť Instagram, že už rozumí slovům zpěváka Aviciiho (†28), který před pěti lety spáchal sebevraždu. Z příspěvku Jakuba Jankta běhá mráz po zádech. Melancholický text písničky, na kterou poukázal je volání o pomoc. Ztrátě klidu mysli, spánku… „Je pravděpodobné, že má emočně nestabilní období. On sám uvádí, že toho na něj bylo v poslední době mnoho. Je třeba, aby si uvědomil, jaký vztah má k sobě, ke svému životu a ke své životní síle,“ zmiňuje psycholožka Radana Štěpánková.

„Záleží, zda se vydá cestou lásky k životu, nebo cestou oběti,“ přidala odbornice na téma psychických strastí. „Pokud člověk v sobě má nevyřešená témata, může vidět řešení v omamných látkách či sebevraždě. Samozřejmě by měl vyhledat odbornou pomoc. Nepravdivé je tvrzení, že kdo mluví o sebevraždě, ten ji nespáchá,“ varovala.