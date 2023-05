Golfistka Davidson Spilková o manželství se svým nosičem holí: Nehádáme se!

Každý chvilku tahá »Spilku«. Golfistka Klára Spilková (28) a její nosič holí Sean Davidson (44) si v manželství i při sportu vyhoví.

Kláro, jaké to je, když vám dělá choť nosiče? Nehádáte se na hřišti?

„Zatím bych řekla že ne. (rozesměje se a zaťuká na dřevěný stůl) Jde nám to spolu dobře, máme vztah založený na vzájemné důvěře. Společný čas si užíváme i proto, že předešlé dva roky jsme spolu pět šest týdnů nebyli. Takže jsme vděčni za tu příjemnou změnu.“

Váš muž je sám bývalým golfistou a teď učitelem na právnické fakultě v Praze, kde mu od října zase začínají povinnosti. To se bude stýskat vám i vaší golfové výbavě, že?

„To určitě! Je fakt, že teď se víc musí přizpůsobovat on, ale ke golfu to patří.“

Má vliv svatba, kterou jste měli na konci loňského roku v Praze, na vaši kariéru?

„To nevím. (smích) Už jsme spolu čtyři roky, ty mi pomohly ke klidu. Svatba pro nás byla jen třešničkou na dortu. Seběhlo se to rychle, ani jsme nad tím nepřemýšleli. Ale byla skvělá!“

Našli jste v golfovém kalendáři místo na líbánky?

„Na začátku ledna jsme byli na deset dní na Kostarice. Manžel tam před dvaceti lety strávil pár měsíců, tak se chtěl vrátit. Je tam teď víc Američanů, protože v USA jdou ceny nahoru. Ale země není tolik zalidněná, my jsme si navíc vybrali tu divočejší stranu pobřeží, kde se dá surfovat. Příroda je tam fakt krásná. Kostariku doporučuju!“