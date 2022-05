Maxim Turbulenc po gólu? Překvapí, kdo je vybral. Kapela poslala vzkaz

Od začátku MS bylo kolem gólového songu českého výběru trochu tajemno. Jako kdyby se Maxim Turbulenc „nějak vyskytli“. Každý tým má právo si vybrat zhruba minutový sestřih, který zazní halou, až vstřelí gól. „Myslím, že jsme to ani nevybírali my. Nechali jsme to, jak bylo,“ domnívá se útočník Matěj Stránský.

Česko dá gól a už to řve z repráků naplno: „Zavolejte stráže, zbláznilo se páže...“ Máte pocit, že takhle je to už snad od nepaměti. Maxim Turbulenc a hokejový národní tým? Nějak stálá kombinace. Dokonce se kvůli ní hecovali na sociálních sítích mistr světa z roku 1985 Jiří Hrdina a útočník Columbusu Jakub Voráček. „Hele nemůže jim tam v tom Finsku někdo ze svazu přinést jinou písničku? Příšerný, co po gólu hrají,“ rozčiloval se bývalý útočník. A docela koukal, že kapelu do reprezentace prosadil Voráček pro MS 2015: „To neee, Voras, to jsi myslel ze srandy, že jo?“

Nemyslel. „Když byl v Praze plný stadion a všichni skákali a zpívali, tak to byla bomba. V roce 2019 to pak byla ´Hoja Hoj´, písnička jen pro to MS. Každý tým si muže nastavit jinou píseň,“ vysvětloval bývalý reprezentační kapitán. Když se Hrdina ohradil, že on, rocker, tohle musí poslouchat dokola, Voráček si přisadil: „Když by ti to zahráli v baru, když jsi pod parou, tak začneš tancovat i ty.“

Stránský se ale plete. Je to přesně, jak odpovídal Hrdinovi Voráček. Každý má právo si písničku vybrat. Což se taky stalo. Už na začátku reprezentačního kempu. „Byl to můj návrh,“ nesměle ze sebe vysoukal Matěj Blümel. „To já chtěl Maxim Turbulenc,“ rozesmál se.

Do společné whatsappové skupiny poslal před prvními přípravnými zápasy návrh, ať hrají po gólech Maxim Turbulenc. „Měli jsme je i na dvacítkách. Mně se to líbí, klukům taky. Nečekal jsem, že se to chytne. Tehdy byl ještě kapitán Honza Ščotka, řekl, že dobrý a písničku vybral. Asi jdu proti proudu, ne? Ale chtěl jsem je,“ rozpovídal se.

Jistě, tohle se samozřejmě dostalo i k Maxim Turbulenc. „Máme obrovskou radost,“ říká Dan Vali z kapely. „A to jak z toho, že se hraje náš hit, tak hlavně z každého gólu. Fandíme u každého zápasu. Matějovi samozřejmě držíme palce a děkujeme, že drží tradici téhle písničky i jeho generace. Přece jenom už je to mnoho let, kdy písnička ´Zavolejte stráže´ zazněla poprvé po gólu naší reprezentace,“ usmál se při vzpomínce na Voráčka a spol.

„Až to vydáte, tak dostanu trochu hejt, co?“ rozchechtal se Blümel. V kabině spíš ne. „Mně se to líbí. Jsme Češi, tak by měla být česká písnička. Myslím, že už byla i vloni. Je to taková tradice. Za mě super,“ bere song Stránský. „Popravdě, neřeším to. Doufám, že gólů budeme dávat co nejvíc a že budeme vyhrávat. Ať si pak hraje cokoliv, jedině dobře, že je to české,“ přidal se Michal Jordán.

Navíc strašný kravál, který se spustí prý dráždí i soupeře. Nelíbí se jim. Vadí jim. Tuhle zprávu dostala reprezentace od hráčů, kteří začínali MS nejdřív na tribuně a poslouchali reakce. „Tak doufám, že jim to co nejvíc znepříjemníme do zbytku turnaje,“ pousmál se Jordán.

A víte, proč na Českých hrách v Ostravě vyhrávala po gólech Moravanka svůj „Vysoký Jalovec“? Žádná rebélie a obrat k dechovce. Jen milá chyba. Právě tohle byl totiž song, který Matěj Blümel vybral, jen se organizátoři malinko spletli. Nedošlo jim, že si reprezentace žádá remix od Maxim Turbulenc, místo toho pustili originál. „Jo, tam už jsme to neřešili. Mně se to prostě líbí, ale beru, že každý má jiný vkus. Já mám rád, když na nároďáku jedou český písničky, Hanička Zagorová, Neckář, Sladký mámení od Heleny Vondráčkové. Mám rád úplně všechno, takže někdy i techno,“ uzavřel hudební okénko Matěj Blümel.

No a úplně na závěr mají Maxim Turbulenc pro český nároďák vzkaz. „Slíbit Matějovi můžeme, že pokud kluci vyhrajou nějakou medaili, tak jim přijedeme zazpívat naživo,“ vyhrkl Dan Vali z kapely. Takže motivace by byla?

Co hrálo Česku na MS při gólech

2021 Ať žijí duchové (Maxim Turbulenc) 2019 Hoja Hoj (Walda Gang) 2018 Ať žijí duchové (Maxim Turbulenc) 2017 Ať žijí duchové (Maxim Turbulenc) 2016 ? 2015 Ať žijí duchové (Maxim Turbulenc)

