Pánik o extra kličce, NHL i možném návratu do Třince: Je to varianta

V dresu Ocelářů rozjížděl úspěšnou kariéru a z Třince také slovenský reprezentant Richard Pánik (32) v roce 2009 odcházel do zámoří. Kapitolu jménem NHL po třinácti letech uzavřel. Třinečtí ho už několikrát lákali zpátky do týmu. Vyjde to tentokrát? „Určitě to zvažuji, je to jedna z variant,“ řekl Pánik v rozhovoru pro Sport a web iSport.cz. „Prioritou teď pro mě ale je mistrovství světa.“

Ve dvou přípravných zápasech v Ostravě proti české reprezentaci na sebe Richard Pánik po čtyřech letech znovu oblékl slovenský dres. Bude v nadcházející sezoně nosit i ten třinecký? Zástupci Ocelářů mají o zkušeného forvarda dlouhodobý zájem, Pánik by se nebránil.

„Tím, že jsem v Třinci začínal, mám super vzpomínky i vztahy a je to i blízko domů, tak se dá říct, že tam je víc plusů, než minusů. Určitě je to jedna z variant, kterou zvažuji. I pro rodinu. Mám tři děti, z Třince by to bylo opravdu blízko domů.“ Co říká o návratu do národního týmu? Jak přišel na unikátní fintu, kterou překvapil Šimona Hrubce? A jak ho formovaly roky v NHL?

Začněme od zápasu proti Česku, který jste po nájezdech prohráli 2:3. Vy jste nájezdy začínal a bývalého třineckého brankáře Hrubce jste překvapil ekvilibristickým zakončením, nečekaně jste střílel bekhendovou stranou čepele. Jak jste na takovou fintu přišel?

„Už jsem to párkrát zkoušel, třeba před mistrovstvím světa 2019 v Michalovcích, tak jsem to zkusil znovu a naštěstí to vyšlo. Moc dobře jsem to sice netrefil, ale vyšlo. Naštěstí.“

Hned jste věděl, že takhle budete zakončovat?

„Už před nájezdem jsem věděl, že to mám natrénované. Když trefím místo, které mám, tak na to brankář nezareaguje. Mám tohle místečko natrénované.“

Do reprezentace jste se vrátil po čtyřech letech, co vám zápasy proti Česku (1:5 a 2:3p) ukázaly?

„Užil jsem si to. Na to, že jsem hrál první zápas vlastně po dvou měsících. Chvíli mi trvalo, než jsem se dostal do herního tempa, ale užil jsem si to. Teď to půjde líp a líp. Ukázalo nám to, že můžeme hrát i s dobrým soupeřem, to je super. Jen musíme trošku zlepšit hru s pukem, víc to držet na hokejkách. To nám Češi ukázali. Umí puk podržet, dobře založit. Máme co zlepšovat, stále máme čtyři zápasy před sebou, tak věřím, že to bude lepší a lepší.“

Předpokládám, že to ještě bude chtít posílit obranu zkušenostmi, souhlasíte?

„Samozřejmě pomůže, když ještě někdo zkušenější do obrany přijde. Uvidíme. Někteří kluci ještě mají rozběhnuté sezony, tak uvidíme, jak se vyjádří. Jestli přijedou pomoct, nebo ne. A i když ne, tak tu kvalita je. Jen je to třeba nějak systémově nastavit a bude to dobré.“

Je pro vás velkou motivací se znovu ukázat na mistrovství?

„Určitě. Tuhle sezonu jsem toho moc neodehrál, chuti mám dost. Těším se, chci v přípravě odehrát co nejvíce zápasů, protože zápasový rytmus mi chyběl. Chci jet na mistrovství co nejlépe nachystaný.“

Příprava se hrála v regionu, kde jste začínal. Jak vlastně vzpomínáte na Třinec, kam jste přišel v roce 2006 jako mladý kluk z Martina?

„Velmi rád a dobře, mám pěkné vzpomínky na Třinec. Od prvního dne mi