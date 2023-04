Djokovičové? Hajzlové a cikáni! Prezident se urážkami postaral o pořádný šok

Jak se nejlépe můžete ,,zavděčit" hvězdnému tenistovi poté, co přetáhnete turnaj z jeho rodného města do své oblasti? Přece tak, že budete urážet rodinu sportovce v televizi! Přesně to udělal prezident Republiky srbské Milorad Dodik (64), který se hrubě vyjadřoval nejen o legendárním tenistovi Novaku Djokovičovi (35), ale také o jeho rodinných příslušnících. Myslel si totiž, že kamery ve studiu jsou vypnuté, jenže to se spletl.

Měl to být jeho triumf, ale nakonec se tenisový turnaj Srpska Open v bosenské Banja Luce stal pro Milorada Dodika pravým opakem. Prezident Republiky srbské, která je částí federace Bosny a Hercegoviny, se výrazně postaral o přesun turnaje z Bělehradu na své území. „Djoker“ měl být logicky hlavním tahákem, jenže nečekaně vypadl už ve čtvrtfinále, což Dodika vytočilo.

„Můžu ti říct, že ti Djokovičové jsou pěkní hajzlové,“ šokoval srbský nacionalistický politik, jehož spousta lidí vnímá jako loutku ruského diktátora Vladimira Putina, v rozhovoru s novinářem Gradimirem Papičem v televizi RTS „Jakmile došlo na byznys, ufff…jsou jak cikáni. To ti říkám. A když jsme vše zařídili, tak on vyletí ve čtvrtfinále,“ postěžoval si Dodik ve studiu. Kdo vlastně zveřejnil nahrávku, která byla pořízena mimo vysílání? S největší pravděpodobností se jednalo o jednoho ze zaměstnanců televize.

Co na to rodina Djokoviče? Novakův otec Srdjan odmítl dehonestující slova politika komentovat. Vzhledem k tomu, že ředitelem turnaje je Djokovičův bratr Djordje, se dá očekávat, že tato akce zažila v Banje Luce nejen premiéru, ale rovněž i derniéru. S tím se už ostatně smířil i Nebojca Vukanovič, poslanec parlamentu Republiky srbské. „Vypadá to, že jsme vyhodili z okna 50 milionů bosenských marek (cca 600 milionů korun) na turnaj Srpska Open, protože Milorad Dodik urazil Djokoviče tak hrubě, že už sem nejspíš dlouho nepřijede,“ znělo v prohlášení na Vukanovičově stránce.

Televizní hyeny!

Následně dodal, že Dodik nenechal Djokoviče během turnaje ani na chvíli vydechnout. Neustále prý za ním chodil. „Je teď jisté, že se letos hrálo v Banja Luce poprvé a naposledy. Dodik a Draško (Stanivukovič, starosta Banja Luky) vyhodili 50 milionů z veřejných peněz, aby si udělali pár fotek a získali politické body.“

Pokud byste ale čekali od Dodika omluvu za své skandální chování, jste na omylu. Svůj průšvih se snaží hodit na televizní stanici! „Jsem zklamaný z toho, co televize RTS udělala. I nadále budu chovat největší respekt k Novaku Djokovičovi a k tomu, co dokázal. Stejně tak k jeho rodině,“ stálo v oficiálním prohlášení. „Děkuji televizi RTS za bezesné noci, nemohu uvěřit tomu, že se zachovali jako hyeny,“ zkritizoval na závěr stanici. Chyba ale bude zřejmě na jiné straně…